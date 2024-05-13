Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекордный экспорт автомобилей из Китая на фоне падения внутренних продаж
Какой вред здоровью может принести шпинат
Роман Пинчук закрыл карточные долги Хемингуэя и Дали на 12 миллионов евро
Алексей Барабаш заявил, что зрители любят исторические фильмы из-за тоски по прошлому
Эксперты рассказали, как получить временный полис ОМС
Рудковская разочарована результатами "Евровидения-2024"
Россиянка была удивлена местным традициям в Германии
Стало известно, могут ли питомцы выражать эмоции
Учёные обнаружили влияние света на когнитивные способности человека
5 способов оптимизации пространства в маленькой квартире: советы дизайнера Юлии Тычино

Дизайнер рассказал, где хранить вещи в маленькой квартире

1:52
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вас беспокоит мало места в квартире для хранения всех необходимых вещей, не спешите отчаиваться.

Дизайнер рассказал, где хранить вещи в маленькой квартире
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как подчеркивает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", ключ к решению этой проблемы — разумная оптимизация пространства, чтобы каждый предмет нашёл своё место.

Сегодня мы предложим вам пять советов, которые помогут эффективно организовать хранение вещей, сохраняя при этом комфорт и простор вашего жилья.

Откажитесь от телевизора
Подумайте, сколько места можно освободить, избавившись от телевизора. Вместо него можно использовать цифровой проектор, что позволит вам продолжать наслаждаться фильмами и шоу, не занимая ценное пространство.

Установите столешницу от стены до стены
Используйте каждый уголок вашего жилища, в том числе и угловые зоны, которые часто остаются незадействованными. Столешница от стены до стены позволит максимально эффективно использовать доступное пространство.

Активно используйте техническое пространство
Возьмите, например, ванную комнату: уже ли вы использовали стену над унитазом для полок под туалетные принадлежности или место под ванной для хранения хозяйственных средств?

Добавьте компоненты хранения в новую мебель
При покупке новой мебели выбирайте варианты с дополнительными местами для хранения: кровати с ящиками, диваны с нишами и пуфы с внутренними отсеками. Это значительно увеличит ваше хранилище без занимания дополнительного пространства.

Модернизируйте ваш шкаф-купе
Простая покупка шкафа-купе — это только начало. Добавление внутренних полок, использование органайзеров и эффективное задействование пространства над шкафом помогут вам максимально использовать каждый сантиметр вашего шкафа.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Как бороться с сорняками в саду
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Последние материалы
Какой вред здоровью может принести шпинат
Роман Пинчук закрыл карточные долги Хемингуэя и Дали на 12 миллионов евро
Алексей Барабаш заявил, что зрители любят исторические фильмы из-за тоски по прошлому
Эксперты рассказали, как получить временный полис ОМС
Дизайнер рассказал, где хранить вещи в маленькой квартире
Рудковская разочарована результатами "Евровидения-2024"
Россиянка была удивлена местным традициям в Германии
Стало известно, могут ли питомцы выражать эмоции
Учёные обнаружили влияние света на когнитивные способности человека
Говорим о тыкве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников