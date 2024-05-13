5 способов оптимизации пространства в маленькой квартире: советы дизайнера Юлии Тычино

Если вас беспокоит мало места в квартире для хранения всех необходимых вещей, не спешите отчаиваться.
Как подчеркивает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", ключ к решению этой проблемы — разумная оптимизация пространства, чтобы каждый предмет нашёл своё место.
Сегодня мы предложим вам пять советов, которые помогут эффективно организовать хранение вещей, сохраняя при этом комфорт и простор вашего жилья.
Откажитесь от телевизора
Подумайте, сколько места можно освободить, избавившись от телевизора. Вместо него можно использовать цифровой проектор, что позволит вам продолжать наслаждаться фильмами и шоу, не занимая ценное пространство.
Установите столешницу от стены до стены
Используйте каждый уголок вашего жилища, в том числе и угловые зоны, которые часто остаются незадействованными. Столешница от стены до стены позволит максимально эффективно использовать доступное пространство.
Активно используйте техническое пространство
Возьмите, например, ванную комнату: уже ли вы использовали стену над унитазом для полок под туалетные принадлежности или место под ванной для хранения хозяйственных средств?
Добавьте компоненты хранения в новую мебель
При покупке новой мебели выбирайте варианты с дополнительными местами для хранения: кровати с ящиками, диваны с нишами и пуфы с внутренними отсеками. Это значительно увеличит ваше хранилище без занимания дополнительного пространства.
Модернизируйте ваш шкаф-купе
Простая покупка шкафа-купе — это только начало. Добавление внутренних полок, использование органайзеров и эффективное задействование пространства над шкафом помогут вам максимально использовать каждый сантиметр вашего шкафа.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.