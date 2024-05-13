5 способов оптимизации пространства в маленькой квартире: советы дизайнера Юлии Тычино

Дизайнер рассказал, где хранить вещи в маленькой квартире

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вас беспокоит мало места в квартире для хранения всех необходимых вещей, не спешите отчаиваться.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как подчеркивает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", ключ к решению этой проблемы — разумная оптимизация пространства, чтобы каждый предмет нашёл своё место.

Сегодня мы предложим вам пять советов, которые помогут эффективно организовать хранение вещей, сохраняя при этом комфорт и простор вашего жилья.

Откажитесь от телевизора

Подумайте, сколько места можно освободить, избавившись от телевизора. Вместо него можно использовать цифровой проектор, что позволит вам продолжать наслаждаться фильмами и шоу, не занимая ценное пространство.

Установите столешницу от стены до стены

Используйте каждый уголок вашего жилища, в том числе и угловые зоны, которые часто остаются незадействованными. Столешница от стены до стены позволит максимально эффективно использовать доступное пространство.

Активно используйте техническое пространство

Возьмите, например, ванную комнату: уже ли вы использовали стену над унитазом для полок под туалетные принадлежности или место под ванной для хранения хозяйственных средств?

Добавьте компоненты хранения в новую мебель

При покупке новой мебели выбирайте варианты с дополнительными местами для хранения: кровати с ящиками, диваны с нишами и пуфы с внутренними отсеками. Это значительно увеличит ваше хранилище без занимания дополнительного пространства.

Модернизируйте ваш шкаф-купе

Простая покупка шкафа-купе — это только начало. Добавление внутренних полок, использование органайзеров и эффективное задействование пространства над шкафом помогут вам максимально использовать каждый сантиметр вашего шкафа.