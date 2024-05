Избегайте этих стран в 2024 году: рекомендации МИД Великобритании по безопасности для путешественников

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило рекомендации, советующие избегать поездок в 24 страны, среди которых Россия и Беларусь. Список также включает Иран, Венесуэлу и Северную Корею, которые могут быть безопасны для местных, но таят риски для туристов.

Фото: wikimedia commons by 0x010C is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International