Избегайте этих стран в 2024 году: рекомендации МИД Великобритании по безопасности для путешественников

МИД Великобритании призвало избегать поездок в 24 страны

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило рекомендации, советующие избегать поездок в 24 страны, среди которых Россия и Беларусь. Список также включает Иран, Венесуэлу и Северную Корею, которые могут быть безопасны для местных, но таят риски для туристов.

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В число стран, поездки в которые считаются рискованными, входят:

Афганистан

Беларусь

Буркина-Фасо

Центральноафриканская Республика

Чад

Гаити

Иран

Ирак

Израиль

Ливан

Мали

Нигер

Северная Корея

Палестинские территории

Россия

Сомали

Сомалиленд

Южный Судан

Судан

Сирия

Украина

Венесуэла

Йемен

Израиль, ранее популярное туристическое направление, теперь также оказался в списке стран с запретом на посещение. Власти Великобритании предостерегают от поездок в западные области Украины из-за риска конфликтов.

Во многих странах из списка наблюдаются высокие уровни преступности и политической нестабильности. Например, в Гаити и Нигере часто происходят протесты и беспорядки, при этом в этих странах отсутствуют британские консульские учреждения.