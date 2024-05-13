Избегайте этих стран в 2024 году: рекомендации МИД Великобритании по безопасности для путешественников

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МИД Великобритании призвало избегать поездок в 24 страны

Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило рекомендации, советующие избегать поездок в 24 страны, среди которых Россия и Беларусь. Список также включает Иран, Венесуэлу и Северную Корею, которые могут быть безопасны для местных, но таят риски для туристов.

МИД Великобритании призвало избегать поездок в 24 страны
Фото: wikimedia commons by 0x010C is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В число стран, поездки в которые считаются рискованными, входят:

  • Афганистан
  • Беларусь
  • Буркина-Фасо
  • Центральноафриканская Республика
  • Чад
  • Гаити
  • Иран
  • Ирак
  • Израиль
  • Ливан
  • Мали
  • Нигер
  • Северная Корея
  • Палестинские территории
  • Россия
  • Сомали
  • Сомалиленд
  • Южный Судан
  • Судан
  • Сирия
  • Украина
  • Венесуэла
  • Йемен

Израиль, ранее популярное туристическое направление, теперь также оказался в списке стран с запретом на посещение. Власти Великобритании предостерегают от поездок в западные области Украины из-за риска конфликтов.

Во многих странах из списка наблюдаются высокие уровни преступности и политической нестабильности. Например, в Гаити и Нигере часто происходят протесты и беспорядки, при этом в этих странах отсутствуют британские консульские учреждения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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