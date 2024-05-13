Избегайте этих стран в 2024 году: рекомендации МИД Великобритании по безопасности для путешественников

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило рекомендации, советующие избегать поездок в 24 страны, среди которых Россия и Беларусь. Список также включает Иран, Венесуэлу и Северную Корею, которые могут быть безопасны для местных, но таят риски для туристов.
В число стран, поездки в которые считаются рискованными, входят:
Израиль, ранее популярное туристическое направление, теперь также оказался в списке стран с запретом на посещение. Власти Великобритании предостерегают от поездок в западные области Украины из-за риска конфликтов.
Во многих странах из списка наблюдаются высокие уровни преступности и политической нестабильности. Например, в Гаити и Нигере часто происходят протесты и беспорядки, при этом в этих странах отсутствуют британские консульские учреждения.
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