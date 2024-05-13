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Обнаружено влияние света на активность мозга и когнитивные способности человека

Учёные обнаружили влияние света на когнитивные способности человека

1:01
Наука

Исследование показало, что различные уровни освещенности могут повышать бдительность и когнитивные способности, оказывая воздействие на гипоталамус человека.

Учёные обнаружили влияние света на когнитивные способности человека
Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain

Основной целью было исследовать влияние интенсивности света на когнитивные функции и сон. В ходе эксперимента 30 участников выполняли когнитивные задачи под разным освещением. Результаты фМРТ показали, что высокий уровень света увеличивает активность задней и латеральной частей гипоталамуса, что предполагает улучшение внимания и когнитивных функций. Напротив, снижение активности в передней и вентральной частях гипоталамуса указывает на подавление сонливости, сообщает eLife.

Результаты подчеркивают возможности терапевтического использования освещения для управления когнитивными функциями, однако требуются дополнительные исследования долгосрочных эффектов и реализации в менее контролируемых условиях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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