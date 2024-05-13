Соседов в шоке от неожиданного поворота на шоу "ВИА Суперстар!" — кто стал звездой вечера?

Новый сезон "ВИА Суперстар!" на НТВ: возвращение легенд музыки

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На телеканале НТВ стартовал новый сезон музыкального шоу "ВИА Суперстар!", где выступают известные музыкальные коллективы 80-х, 90-х и нулевых годов.

Фото: flickr.com by Alexander Plushev is licensed under Attribution 2.0 Generic

Жюри в составе Леры Кудрявцевой, Стаса Пьехи, Наташи Королевой и Сергея Соседова высоко оценили уровень представлений. Особенно впечатлил критиков выступление группы "Вирус" и их солистки Ольги Лаки, которая существенно отличалась от традиционного звучания коллектива.

Кудрявцева особенно отметила выступление ВИА "Белорусские легенды", а Стас Пьеха назвал новый сезон лучшим за всю историю шоу, отдав должное аранжировке и декорациям. В шоу также принимают участие другие знаменитые коллективы прошлого, включая ВИА "Лейся, песня!" и группу "Форум" с Виктором Салтыковым.