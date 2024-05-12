Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца

Кинологи назвали норму времени прогулок с собакой

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прежде чем принять решение о заведении собаки, будущему владельцу важно учитывать свои возможности и потребности животного.

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Необходимо помнить, что собака требует регулярных прогулок, минимум дважды в день. При этом важно учитывать продолжительность каждой прогулки, чтобы избежать возможных проблем. Вот несколько полезных советов:

Маленькие и декоративные породы

Собаки небольших пород, такие как чихуахуа, могут не чувствовать острой необходимости в прогулках, особенно в плохую погоду. Им достаточно активности внутри дома, хотя вопросы с туалетом все же остаются.

Средние и крупные породы

Для этих собак крайне важны ежедневные активные прогулки на свежем воздухе.

Погода

В условиях сильного мороза или дождя следует избегать длительных прогулок. Достаточно выходить на улицу лишь для совершения необходимых нужд. Однако если собака наслаждается снегом, можно продлить время на улице.

В ясные дни собаку выгуливают как минимум дважды: утренняя прогулка может быть короткой, а вечером нужно предоставить животному время для активных игр на протяжении 30-40 минут.

Характер и здоровье собаки

Если питомец дрожит, ведет себя нервно или необычно, рекомендуется сократить время прогулки и выбирать места попроще и спокойнее.

Имейте в виду, что игнорирование индивидуальных особенностей и потребностей собаки может привести к накоплению энергии, что выразится в агрессии и деструктивном поведении.