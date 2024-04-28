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Уклонение от налогов в Беларуси: как житель не декларировал доходы от 85 квартир

Арендодатель посуточных квартир в Беларуси скрыл от налоговой 84 квартиры

0:58
Недвижимость

Белорусская налоговая служба выявила факт уклонения от уплаты налогов жителем, который получал доход от сдачи 85 квартир посуточно, но декларировал лишь доход от одной квартиры, согласно информации портала Newgrodno. by.

Арендодатель посуточных квартир в Беларуси скрыл от налоговой 84 квартиры
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Личность информатора, который обратил внимание налоговиков на предпринимателя, не разглашается; предполагается, что это был анонимный источник. В ходе расследования было установлено, что доходы от аренды 84 квартир не фигурировали в налоговых декларациях. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь также обнаружило, что с 2019 по 2023 годы мужчина использовал не зарегистрированный кассовый аппарат.

В результате арендодатель был оштрафован на 1920 белорусских рублей и обязан уплатить налоги за последние пять лет с дохода от каждой квартиры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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