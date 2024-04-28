КНР создаст сверхбыструю подлодку с лазерной турбиной

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Китай работает над инновационными субмаринами с лазерными двигателями

1:38
Наука

Издание South China Morning Post из Гонконга, ссылаясь на экспертов Харбинского технического университета, оповестило о том, что военно-промышленный комплекс Китая приближается к разработке сверхбыстрой подлодки с лазерным двигателем.

Китай работает над инновационными субмаринами с лазерными двигателями
Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Впервые замысел использования лазера в качестве двигателя для подводных судов был выдвинут японскими учеными двадцать лет назад. Сущность этой идеи заключается в том, что подводные лазеры генерируют плазму под водой, и создают детонационную волну, которая запускает подводное судно в движение со скоростью реактивного двигателя.

Все это время китайские специалисты совершали гигантские усилия, чтобы раскрыть секрет уникальной лазерной технологии. Исследователи из Харбина утверждают, что им это удалось. Для того чтобы субмарина могла быстро передвигаться под водой, ее покроют тончайшими оптическими волокнами, излучающими лазерные лучи мощностью до 70000 ньютонов, что соизмеримо с характеристиками реактивного двигателя при мощности лазера всего два мегаватта.

При движении поверхность субмарины покрывается слоем пузырьков (благодаря эффекту суперкавитации), которые выступают своеобразной смазкой, многократно увеличивающей скорость судна. При этом субмарина движется почти бесшумно, поскольку в ней полностью отсутствуют механические шумы.

Если удастся осуществить такую революционную идею на практике, Китай станет неоспоримым лидером в разработке подводных лодок нового поколения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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