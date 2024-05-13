Названа дата всемирной мусорной катастрофы, в России она уже произошла

Россия признана третьей в мире по объёму неутилизированного пластика

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Названа дата всемирной мусорной катастрофы — 5 сентября 2024 года. По данным международной экологической организации Earth Action, с этого момента количество производимых человечеством пластиковых отходов превысит возможности их утилизации.

Фото: Росприроднадзор is licensed under public domain

Earth Action выпустила доклад об обращении с пластиковыми отходами с общей и раздельной — по 84 странам мира — статистикой за последние пять лет. Из него следует, что Россия уже прошла "мусорную точку невозврата" 27 апреля 2024 года.

Лидером по выбросам пластиковых отходов остаётся Китай — на его долю приходится 56 миллионов тонн мусора из 220 миллионов, произведённых в этом году по всему миру. А в пересчёте на душу населения печальная пальма первенства принадлежит, как ни странно, Бельгии — каждый её житель выбрасывает 147,7 килограмма пластика в год.

Первое место по количеству отходов, не подлежащих переработке и утилизации — также за КНР. В нынешнем году там появится 14 миллионов тонн мусора, который навсегда загрязнит нашу планету. Россия в этом топе на третьем месте с 3,2 миллионами тонн.

Лидером антирейтинга по обращению с мусором стала Эритрея — более 97% отходов там отправляется на стихийные свалки.

Пластиковый мусор: возможно ли решить проблему