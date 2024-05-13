Трагический исход итальянского туриста в Эдинбурге: причины, последствия и требования родственников

Итальянский турист Мауро Карминати, находившийся в поездке мечты по Эдинбургу, Великобритания, трагически скончался после того, как его нога внезапно начала опухать и потемнела.
Согласно отчетам National World, стремительно развившаяся инфекция поразила его легкие, прежде чем он смог вернуться домой. Семья усомнилась в качестве медицинского обслуживания и требует проведения расследования, отмечая, что Карминати всегда был в отличной физической форме.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.