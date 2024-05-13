Трагический исход итальянского туриста в Эдинбурге: причины, последствия и требования родственников

Итальянец подхватил странную инфекцию в путешествии мечты и не выжил

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянский турист Мауро Карминати, находившийся в поездке мечты по Эдинбургу, Великобритания, трагически скончался после того, как его нога внезапно начала опухать и потемнела.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "

Согласно отчетам National World, стремительно развившаяся инфекция поразила его легкие, прежде чем он смог вернуться домой. Семья усомнилась в качестве медицинского обслуживания и требует проведения расследования, отмечая, что Карминати всегда был в отличной физической форме.