Детокс-напиток из имбиря, свёклы, капусты, апельсина и моркови: почистите свой организм от шлаков и токсинов

Как приготовить сок для детокса из имбиря и свёклы

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите попробовать полезный свекольный сок с нотками имбиря? Это простой в приготовлении рецепт детокс-напитка, который вы можете приготовить утром для своих близких.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

2 большие свёклы

1 средний апельсин

4 листа капусты

6 кубиков льда

Кусочек имбиря

1 большая морковь

1,5 яблока

Приготовление

Очистите свёклу и крупно нарежьте её в миске. Морковь, апельсин, яблоко и имбирь очистите и тоже нарежьте. Перемешайте все нарезанные овощи и фрукты вместе с промытыми листьями капусты и пропустите через соковыжималку. Разлейте этот сок по стаканам и добавьте в него кубики льда.