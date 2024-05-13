Детокс-напиток из имбиря, свёклы, капусты, апельсина и моркови: почистите свой организм от шлаков и токсинов
Как приготовить сок для детокса из имбиря и свёклы
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Хотите попробовать полезный свекольный сок с нотками имбиря? Это простой в приготовлении рецепт детокс-напитка, который вы можете приготовить утром для своих близких.
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 большие свёклы
- 1 средний апельсин
- 4 листа капусты
- 6 кубиков льда
- Кусочек имбиря
- 1 большая морковь
- 1,5 яблока
Приготовление
- Очистите свёклу и крупно нарежьте её в миске. Морковь, апельсин, яблоко и имбирь очистите и тоже нарежьте.
- Перемешайте все нарезанные овощи и фрукты вместе с промытыми листьями капусты и пропустите через соковыжималку.
- Разлейте этот сок по стаканам и добавьте в него кубики льда.
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