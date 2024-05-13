Экспертный взгляд: ошибки в макияже, которые устранить легко

Неряшливый макияж: ошибки, которые могут придать лицу усталый вид

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Используя мнение профессионала в области визажа и бровистики, Александры Шагеевой, выявлены несколько распространенных ошибок, которые женщины допускают, стремясь сделать свой макияж ярче и выразительнее. Одной из таких ошибок является неправильный выбор тона основы и ее нанесение на недостаточно подготовленную кожу, что может подчеркнуть неровности и придать лицу неопрятный вид. Для избежания этого рекомендуется увлажнить кожу перед макияжем и использовать специальную базу. Кроме того, важно правильно подобрать оттенок тона с учетом подтона кожи и использовать подходящие инструменты для нанесения.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Следующая распространенная ошибка — слишком яркий и плотный консилер, который может придать лицу ненатуральный и уставший вид. Рекомендуется использовать консилер персикового оттенка для скрытия темных кругов под глазами и выбирать легкую текстуру.

Агрессивный контуринг с использованием темных румян и скульпторов с неестественными оттенками может создать эффект грязного макияжа. Вместо этого рекомендуется использовать светлые румяна для освежения лица и подчеркивания его формы.

Неправильное оформление бровей, такое как слишком темные или яркие брови, могут сделать взгляд тяжелым и макияж грубым. Советуется уделить внимание укладке и оформлению бровей с использованием специальных средств, таких как тушь, гель или мыло для бровей.

Серые тени могут подчеркнуть синяки под глазами, придавая лицу уставший вид. Рекомендуется тщательно проработать оттенок серых теней, если они используются, чтобы избежать данного эффекта.

Наконец, нанесение помады без контура может уменьшить губы и сделать макияж менее стойким. Рекомендуется использовать контур для губ для создания объема и длительности носки помады.



