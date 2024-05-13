Значительный рост страховых полисов из-за укусов клещей в регионах России в первом квартале 2024 года

Защита от клещей: россияне оформили рекордное число полисов

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

В начале 2024 года наибольшее количество страховых полисов, защищающих от последствий укуса клеща, было оформлено в Новосибирской области (22%), Красноярском крае (13%) и Свердловской области (8%). Челябинская область с показателем в 7% также вошла в пятерку лидеров.

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Согласно статистике "СберСтрахования", в Сибири каждый день к врачам по поводу укусов клещей обращаются примерно пять человек, а на Урале — десять. В 2024 году количество людей, пострадавших от укусов клещей в европейской части России, увеличилось на 15-20% в разных регионах, что связано с ранней и теплой весной, способствующей активизации паразитов.

За первые четыре месяца 2024 года жители России заключили свыше 80 тыс. страховых полисов, что в три раза больше, чем за тот же период предыдущего года.

По информации Роспотребнадзора, к началу мая в медицинские учреждения после укусов клещей обратились 41,9 тыс. человек. Наибольшая потребность в медицинской помощи была зафиксирована в Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Кировской областях, Краснодарском крае и Республике Башкортостан.