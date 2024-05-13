Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны лучшие клички для кошки
Юрий Лоза о неожиданных поворотах в российском футболе: я бы хохотал в голос
Как применять золу в саду
Ни за что не покупайте стиральную машинку с рук, призвала инженер
Глафира Тарханова плакала из-за непростого характера Валерии Гай Германики
Опцию страхования жилья могут внести в состав платежей ЖКХ
Имбирный пунш: готовится всего за 10 минут
Россиянка развеяла мифы об Азербайджане
Зачем и когда менять сцепление: все, что нужно знать автовладельцу
С кого не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ с 1 июля — список категорий льготников

"Известия" назвали льготников, которым отменят комиссию за оплату услуг ЖКХ

1:54
Недвижимость

С 1 июля отменяется комиссия за оплату услуг ЖКХ для некоторых категорий льготников, пишут в понедельник "Известия". Издание уточняет, кого касается это приятное нововведение.

"Известия" назвали льготников, которым отменят комиссию за оплату услуг ЖКХ
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Кто сможет оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи без банковской комиссии:

  • многодетные родители и члены таких семей старше 18 лет,
  • пенсионеры,
  • инвалиды,
  • ветераны боевых действий,
  • члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Экономия на, казалось бы, копеечных сборах может оказаться довольно ощутимой, заметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год", — подсчитал он.

Распоряжение правительства РФ №1059-р, утверждающее перечень льготников, освобождаемых от взыскания комиссии, давно подписано, но у банков пока остаются вопросы: распространяется ли послабление на работающих пенсионеров? должен ли льготник быть собственником квартиры, за которую платит? и т. д.

Впрочем, некоторые банки уже отменили комиссию, не дожидаясь вступления в силу документа, в тех случаях, когда всё предельно ясно. В частности, если пенсионер получает пенсию на карте и с неё же оплачивает услуги ЖКХ, привела пример член общественного совета Минстроя России Вероника Межецкая.

Льгота предназначена прежде всего для тех, кто вносит квартплату по старинке, а не онлайн, не согласна её коллега, глава фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Наступление российской армии на Волчанск, ВСУ бросают резервы на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Последние материалы
Опцию страхования жилья могут внести в состав платежей ЖКХ
Имбирный пунш: готовится всего за 10 минут
Россиянка развеяла мифы об Азербайджане
Зачем и когда менять сцепление: все, что нужно знать автовладельцу
Пять мифов о тренировке ягодиц: правда или вымысел
Стало известно, почему кошка закапывает миску с едой
Садальский оценил финал "Евровидения": голосовали зрители по приколу
Говорим о пользе золы для сливы
Весной выгоднее топить дом пеллетами, посоветовал профессор МЭИ
NASA сообщила о строительстве платформы для запуска космического корабля на Луну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников