С кого не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ с 1 июля — список категорий льготников

"Известия" назвали льготников, которым отменят комиссию за оплату услуг ЖКХ

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 июля отменяется комиссия за оплату услуг ЖКХ для некоторых категорий льготников, пишут в понедельник "Известия". Издание уточняет, кого касается это приятное нововведение.

Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Кто сможет оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи без банковской комиссии:

многодетные родители и члены таких семей старше 18 лет,

пенсионеры,

инвалиды,

ветераны боевых действий,

члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Экономия на, казалось бы, копеечных сборах может оказаться довольно ощутимой, заметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Нетрудно перевести это в цифровые показатели: при сумме платежа в 5000 рублей ежемесячно экономия составит не менее 600 рублей в год", — подсчитал он.

Распоряжение правительства РФ №1059-р, утверждающее перечень льготников, освобождаемых от взыскания комиссии, давно подписано, но у банков пока остаются вопросы: распространяется ли послабление на работающих пенсионеров? должен ли льготник быть собственником квартиры, за которую платит? и т. д.

Впрочем, некоторые банки уже отменили комиссию, не дожидаясь вступления в силу документа, в тех случаях, когда всё предельно ясно. В частности, если пенсионер получает пенсию на карте и с неё же оплачивает услуги ЖКХ, привела пример член общественного совета Минстроя России Вероника Межецкая.

Льгота предназначена прежде всего для тех, кто вносит квартплату по старинке, а не онлайн, не согласна её коллега, глава фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.