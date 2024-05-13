Возвращение к бегу: как преодолеть перерыв и достичь успеха

Как восстановить регулярные беговые тренировки после бездействия на диване

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие бегуны сталкиваются с такой ситуацией, и вполне вероятно, что это произойдет и с вами: вы приступаете к бегу, когда у вас есть новогодние цели или когда погода на улице становится несколько лучше. Вы стремитесь быть быстрее, выше и сильнее. Но внезапно вы сталкиваетесь с преградами: боль, занятость, усталость или выгорание. Вопрос возникает: как снова начать бегать после перерыва? Представленные ниже стратегии описывают, как вернуться к бегу и подготовиться к успеху.

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Время решает всё: когда вы прекращаете бегать, происходит уменьшение объема крови и митохондрий, а также падение вашего лактатного порога. Чем дольше вы бегаете, тем быстрее вы сможете вернуться к занятиям после перерыва. Таким образом, вам будет легче вернуться к бегу, если вы занимались бегом длительное время, чем если вы только начали.

Прогуляйтесь, прежде чем бежать: перед тем как приступить к бегу, вам следует быть способными ходить не менее 45 минут. Ходьба помогает восстановить мягкие ткани, подготавливая их к более строгим требованиям бега.

Практикуйте терпение: не перегружайте себя слишком быстро после перерыва. Даже если вы поддерживали свою аэробную форму другими видами тренировок, ваши мышцы, сухожилия и кости могут потребовать времени на восстановление. Начните с коротких и легких пробежек, постепенно увеличивая нагрузку.

Используйте руководство: если вы прекращали бегать в течение определенного периода времени, используйте следующее руководство для возвращения к тренировкам постепенно и без риска травм.

Помните правило 10 процентов: если вы отдыхали три месяца или более, не увеличивайте еженедельный пробег или темп более чем на 10 процентов каждую неделю.