Юрий Лоза высказался о неудачах в российском футболе: накупили бразильцев, чего ещё надо?

Юрий Лоза о неожиданных поворотах в российском футболе: я бы хохотал в голос

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза удивлён тому, что ФК "Динамо" обогнал питерский "Зенит".

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Автор и исполнитель хита "Плот" поражён событиями в российском футболе.

"На первое место взлетело московское "Динамо". Скажи мне кто-нибудь об этом в начале весенней части чемпионата, я бы хохотал в голос", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Певец поражён тем, что футбольному клубу не помогли неограниченные финансовые вложения. Лозе не верится в то, что "Зенит" вдруг перестал забивать.

"Ему же накупили бразильцев, к тому же дали возможность забирать из других российских команд самых лучших игроков — чего ещё надо? Вот уж действительно — великая игра", — поделился своими размышлениями Юрий Эдуардович.

Ранее футболист Андрей Лунёв выразил уверенность в том, что Сергей Семак - лучший тренер для "Зенита".