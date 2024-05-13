Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны лучшие клички для кошки
"Известия" назвали льготников, которым отменят комиссию за оплату услуг ЖКХ
Как применять золу в саду
Ни за что не покупайте стиральную машинку с рук, призвала инженер
Глафира Тарханова плакала из-за непростого характера Валерии Гай Германики
Опцию страхования жилья могут внести в состав платежей ЖКХ
Имбирный пунш: готовится всего за 10 минут
Россиянка развеяла мифы об Азербайджане
Зачем и когда менять сцепление: все, что нужно знать автовладельцу
Юрий Лоза высказался о неудачах в российском футболе: накупили бразильцев, чего ещё надо?

Юрий Лоза о неожиданных поворотах в российском футболе: я бы хохотал в голос

0:57
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза удивлён тому, что ФК "Динамо" обогнал питерский "Зенит".

Юрий Лоза о неожиданных поворотах в российском футболе: я бы хохотал в голос
Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Автор и исполнитель хита "Плот" поражён событиями в российском футболе.

"На первое место взлетело московское "Динамо". Скажи мне кто-нибудь об этом в начале весенней части чемпионата, я бы хохотал в голос", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Певец поражён тем, что футбольному клубу не помогли неограниченные финансовые вложения. Лозе не верится в то, что "Зенит" вдруг перестал забивать.

"Ему же накупили бразильцев, к тому же дали возможность забирать из других российских команд самых лучших игроков — чего ещё надо? Вот уж действительно — великая игра", — поделился своими размышлениями Юрий Эдуардович.

Ранее футболист Андрей Лунёв выразил уверенность в том, что Сергей Семак - лучший тренер для "Зенита".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Наступление российской армии на Волчанск, ВСУ бросают резервы на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Последние материалы
Опцию страхования жилья могут внести в состав платежей ЖКХ
Имбирный пунш: готовится всего за 10 минут
Россиянка развеяла мифы об Азербайджане
Зачем и когда менять сцепление: все, что нужно знать автовладельцу
Пять мифов о тренировке ягодиц: правда или вымысел
Стало известно, почему кошка закапывает миску с едой
Садальский оценил финал "Евровидения": голосовали зрители по приколу
Говорим о пользе золы для сливы
Весной выгоднее топить дом пеллетами, посоветовал профессор МЭИ
NASA сообщила о строительстве платформы для запуска космического корабля на Луну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников