Юрий Лоза высказался о неудачах в российском футболе: накупили бразильцев, чего ещё надо?

Певец Юрий Лоза удивлён тому, что ФК "Динамо" обогнал питерский "Зенит".
Автор и исполнитель хита "Плот" поражён событиями в российском футболе.
"На первое место взлетело московское "Динамо". Скажи мне кто-нибудь об этом в начале весенней части чемпионата, я бы хохотал в голос", — написал артист в своём ВК-аккаунте.
Певец поражён тем, что футбольному клубу не помогли неограниченные финансовые вложения. Лозе не верится в то, что "Зенит" вдруг перестал забивать.
"Ему же накупили бразильцев, к тому же дали возможность забирать из других российских команд самых лучших игроков — чего ещё надо? Вот уж действительно — великая игра", — поделился своими размышлениями Юрий Эдуардович.
Ранее футболист Андрей Лунёв выразил уверенность в том, что Сергей Семак - лучший тренер для "Зенита".
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