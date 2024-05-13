Укромный уголок: почему собака прячется под столом
Стало известно, почему собака прячется под столом
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Некоторые домашние собаки ищут укромные уголки в квартире, чтобы уединиться.
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Такое поведение может удивлять хозяев, ведь оно кажется необъяснимым и странным.
Человеку может показаться, что лучше использовать всё пространство квартиры для отдыха, но у животных свои основания для таких действий.
Почему собаки предпочитают прятаться дома:
- Иллюзия личного пространства: даже общительные собаки могут испытывать усталость от постоянного внимания и находить уединение в закрытом пространстве, создавая себе видимость изолированной территории.
- Страх: собаки, которые более боязливы, могут искать безопасное место для укрытия при чувстве угрозы. Места под столом или кроватью могут казаться для этого идеальными.
- Поиск места для хранения еды: собаки могут не съедать всю еду сразу, а прятать её в различных укромных местах квартиры, считая их безопасными для хранения своих запасов.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru