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Укромный уголок: почему собака прячется под столом

Стало известно, почему собака прячется под столом

1:00
Зоосфера » Собаки

Некоторые домашние собаки ищут укромные уголки в квартире, чтобы уединиться.

Стало известно, почему собака прячется под столом
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Такое поведение может удивлять хозяев, ведь оно кажется необъяснимым и странным.

Человеку может показаться, что лучше использовать всё пространство квартиры для отдыха, но у животных свои основания для таких действий.

Почему собаки предпочитают прятаться дома:

  • Иллюзия личного пространства: даже общительные собаки могут испытывать усталость от постоянного внимания и находить уединение в закрытом пространстве, создавая себе видимость изолированной территории.
  • Страх: собаки, которые более боязливы, могут искать безопасное место для укрытия при чувстве угрозы. Места под столом или кроватью могут казаться для этого идеальными.
  • Поиск места для хранения еды: собаки могут не съедать всю еду сразу, а прятать её в различных укромных местах квартиры, считая их безопасными для хранения своих запасов.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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