Укромный уголок: почему собака прячется под столом

Стало известно, почему собака прячется под столом

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые домашние собаки ищут укромные уголки в квартире, чтобы уединиться.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Такое поведение может удивлять хозяев, ведь оно кажется необъяснимым и странным.

Человеку может показаться, что лучше использовать всё пространство квартиры для отдыха, но у животных свои основания для таких действий.

Почему собаки предпочитают прятаться дома:

Иллюзия личного пространства: даже общительные собаки могут испытывать усталость от постоянного внимания и находить уединение в закрытом пространстве, создавая себе видимость изолированной территории.

Страх: собаки, которые более боязливы, могут искать безопасное место для укрытия при чувстве угрозы. Места под столом или кроватью могут казаться для этого идеальными.

Поиск места для хранения еды: собаки могут не съедать всю еду сразу, а прятать её в различных укромных местах квартиры, считая их безопасными для хранения своих запасов.