Фотообои возвращаются? Допустимы, но при соблюдении некоторых важных условий

Дизайнер допустила фотообои в современном интерьере при ряде условий

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Фотообои давно принято считать, как сейчас говорят, лютым кринжем. Кажется, этот элемент интерьера остался в далёком прошлом.

Фото: скриншот YT Remontkv.pro is licensed under public domain

Дизайнер Юлия Тычино не согласна со столь категоричным неприятием фотообоев. По её мнению, они, как и ковры, уместны в некоторых случаях — их специалист перечислила на страницах сетевого издания "БелНовости".

Фотообои могут быть только на одной стене — акцентной, как называют её профессионалы. Не вздумайте оклеивать фотообоями всю комнату. Изображение на них должно быть неярким, минималистичным, возможно, абстрактным. Иначе интерьер получится перегруженным и утомляющим.

Как вариант — присмотритесь к современным виниловым наклейкам. Они сейчас на пике моды, заключила Тычино.

Фотообои