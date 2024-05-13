Фотообои возвращаются? Допустимы, но при соблюдении некоторых важных условий

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Дизайнер допустила фотообои в современном интерьере при ряде условий

0:52
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Фотообои давно принято считать, как сейчас говорят, лютым кринжем. Кажется, этот элемент интерьера остался в далёком прошлом.

Дизайнер допустила фотообои в современном интерьере при ряде условий
Фото: скриншот YT Remontkv.pro is licensed under public domain

Дизайнер Юлия Тычино не согласна со столь категоричным неприятием фотообоев. По её мнению, они, как и ковры, уместны в некоторых случаях — их специалист перечислила на страницах сетевого издания "БелНовости".

  1. Фотообои могут быть только на одной стене — акцентной, как называют её профессионалы. Не вздумайте оклеивать фотообоями всю комнату.
  2. Изображение на них должно быть неярким, минималистичным, возможно, абстрактным. Иначе интерьер получится перегруженным и утомляющим.

Как вариант — присмотритесь к современным виниловым наклейкам. Они сейчас на пике моды, заключила Тычино.

Фотообои
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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