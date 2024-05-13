Кристина Орбакайте показала фото, где она маленькая сидит на руках молодой Пугачёвой

Певица Кристина Орбакайте поделилась снимком из далёкого прошлого, на котором запечатлена Алла Пугачёва.
Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* фото из семейного архива. На снимке — молодая Пугачёва держит на руках свою маленькую дочку.
"С днём матери!" — написала артистка под снимком, продублировав поздравление на английском языке.
В Европе принято поздравлять матерей во второе воскресенье мая. В России день матери отмечают в последнее воскресенье ноября.
Ранее Кристина Орбакайте показала своего младшего сына Дени Байсарова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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