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Кристина Орбакайте показала фото, где она маленькая сидит на руках молодой Пугачёвой

Кристина Орбакайте показала фото с Пугачёвой из семейного архива

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Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте поделилась снимком из далёкого прошлого, на котором запечатлена Алла Пугачёва.

Кристина Орбакайте показала фото с Пугачёвой из семейного архива
Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* фото из семейного архива. На снимке — молодая Пугачёва держит на руках свою маленькую дочку.

"С днём матери!" — написала артистка под снимком, продублировав поздравление на английском языке.

В Европе принято поздравлять матерей во второе воскресенье мая. В России день матери отмечают в последнее воскресенье ноября.

Ранее Кристина Орбакайте показала своего младшего сына Дени Байсарова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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