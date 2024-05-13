Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-6 самых красивых набережных в мире
Защита от клещей: россияне оформили рекордное число полисов
Готовим морковно-ореховый бисквит
Стало известно, почему собака прячется под столом
Кристина Орбакайте показала фото с Пугачёвой из семейного архива
Неряшливый макияж: ошибки, которые могут придать лицу усталый вид
Анна Ковальчук советовалась со священником, прежде чем согласиться на роль Маргариты
Россия признана третьей в мире по объёму неутилизированного пластика
Дизайнер допустила фотообои в современном интерьере при ряде условий
Названа самая высокооплачиваемая офисная профессия. В России такие "спецы" получают в среднем 147 тысяч рублей

"Авито Работа": агент по недвижимости - самая высокооплачиваемая офисная профессия

1:27
Недвижимость

Эксперты "Авито Работа" провели исследование, в ходе которого узнали, что самой высокооплачиваемой офисной специальностью в России является — агент по недвижимости. По состоянию на апрель 2024 года соискателям на должность агента по недвижимости работодатели предлагали среднюю зарплату в 146 711 рублей. Также отмечается, что за прошедший год заработная плата агентов выросла на 16%.

"Авито Работа": агент по недвижимости - самая высокооплачиваемая офисная профессия
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Эксперты "Авито Работы" отметили, что установленная статистика по зарплатам агентов недвижимости, может сильно варьироваться, поскольку реальный доход зависит от многих факторов, в том числе и от процента со сделки. В топ-3 вакансии с высокими зарплатами вошли и такие профессии как, менеджеры по продажам и финансовые консультанты. У первых средняя зарплата за год выросла на 26% и составила 102 974 рубля, у вторых она выросла на 13% и составила 95 221 рубль.

Директор платформы "Авито Работа" Кирилл Пшеничных рассказал, что офисную специальность как правило люди ищут дольше. При поиске такие специалисты обращают внимание не только на размер заработной платы, их интересуют бонусы и льготы, которые предоставляют в компании.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве Любовь Степушова Наступление российской армии на Волчанск, ВСУ бросают резервы на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Это универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков: красивый многолетник с перистыми листьями
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Последние материалы
Защита от клещей: россияне оформили рекордное число полисов
Готовим морковно-ореховый бисквит
"Авито Работа": агент по недвижимости - самая высокооплачиваемая офисная профессия
Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве
Стало известно, почему собака прячется под столом
Кристина Орбакайте показала фото с Пугачёвой из семейного архива
Неряшливый макияж: ошибки, которые могут придать лицу усталый вид
Анна Ковальчук советовалась со священником, прежде чем согласиться на роль Маргариты
Россия признана третьей в мире по объёму неутилизированного пластика
Дизайнер допустила фотообои в современном интерьере при ряде условий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников