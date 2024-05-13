Названа самая высокооплачиваемая офисная профессия. В России такие "спецы" получают в среднем 147 тысяч рублей

"Авито Работа": агент по недвижимости - самая высокооплачиваемая офисная профессия

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты "Авито Работа" провели исследование, в ходе которого узнали, что самой высокооплачиваемой офисной специальностью в России является — агент по недвижимости. По состоянию на апрель 2024 года соискателям на должность агента по недвижимости работодатели предлагали среднюю зарплату в 146 711 рублей. Также отмечается, что за прошедший год заработная плата агентов выросла на 16%.

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Эксперты "Авито Работы" отметили, что установленная статистика по зарплатам агентов недвижимости, может сильно варьироваться, поскольку реальный доход зависит от многих факторов, в том числе и от процента со сделки. В топ-3 вакансии с высокими зарплатами вошли и такие профессии как, менеджеры по продажам и финансовые консультанты. У первых средняя зарплата за год выросла на 26% и составила 102 974 рубля, у вторых она выросла на 13% и составила 95 221 рубль.

Директор платформы "Авито Работа" Кирилл Пшеничных рассказал, что офисную специальность как правило люди ищут дольше. При поиске такие специалисты обращают внимание не только на размер заработной платы, их интересуют бонусы и льготы, которые предоставляют в компании.