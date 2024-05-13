Инженер объяснила, какую б/у технику не страшно покупать — только не стиральную машинку

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Ни за что не покупайте стиральную машинку с рук, призвала инженер

1:25
Наука » Технологии

Доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер Елена Афанасьева призвала ни в коем случае не покупать с рук стиральную или посудомоечную машинку.

Ни за что не покупайте стиральную машинку с рук, призвала инженер
Фото: PxHere by rawpixel.com is licensed under CC0

Это наименее надёжные типы бытовой техники, объяснила она агентству "Прайм". К тому же их работоспособность очень зависит от условий эксплуатации.

"Слишком жёсткая вода, неправильно подобранные моющие средства и перегрузка нередко убивают подшипники, нагревательный элемент и даже мотор всего за два-три года", — заметила специалист.

Холодильнику производитель отпускает 10 лет работы, стиральной машинке и пылесосу — примерно шесть, а электрическому чайнику — не более трёх лет.

"Лучше покупать технику, у которой ещё действует гарантийный период обслуживания", — посоветовала Афанасьева.

Не бойтесь покупать с рук смартфоны — сейчас принято часто менять модель на более актуальную, поэтому в продаже с рук хватает б/у гаджетов во вполне приемлемом состоянии.

При покупке подержанной техники обращайте внимание не только на её состояние, но и на продавца. "Если у него большое количество объявлений, то, скорее всего, это перекупщик", — предупредила эксперт.

Такие предложения отличаются, скорее всего, большей наценкой и могут быть неисправными.

Стоит ли покупать б/у стиральные машины
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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