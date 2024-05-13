Инженер объяснила, какую б/у технику не страшно покупать — только не стиральную машинку

Доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер Елена Афанасьева призвала ни в коем случае не покупать с рук стиральную или посудомоечную машинку.
Это наименее надёжные типы бытовой техники, объяснила она агентству "Прайм". К тому же их работоспособность очень зависит от условий эксплуатации.
"Слишком жёсткая вода, неправильно подобранные моющие средства и перегрузка нередко убивают подшипники, нагревательный элемент и даже мотор всего за два-три года", — заметила специалист.
Холодильнику производитель отпускает 10 лет работы, стиральной машинке и пылесосу — примерно шесть, а электрическому чайнику — не более трёх лет.
"Лучше покупать технику, у которой ещё действует гарантийный период обслуживания", — посоветовала Афанасьева.
Не бойтесь покупать с рук смартфоны — сейчас принято часто менять модель на более актуальную, поэтому в продаже с рук хватает б/у гаджетов во вполне приемлемом состоянии.
При покупке подержанной техники обращайте внимание не только на её состояние, но и на продавца. "Если у него большое количество объявлений, то, скорее всего, это перекупщик", — предупредила эксперт.
Такие предложения отличаются, скорее всего, большей наценкой и могут быть неисправными.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.