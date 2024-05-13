Президент НСА призывает аграриев Воронежской области обращаться в страховые компании из-за риска заморозков

В Воронежской области, находящейся на пороге возможного введения чрезвычайного режима из-за низких температур, застрахованы поля озимых культур общей площадью 412 тысяч гектаров.
Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов призывает местных аграриев активно обращаться в страховые компании при обнаружении признаков ущерба или гибели урожая, как подчеркнул он в своем заявлении на фоне данных от Министерства сельского хозяйства региона.
Президент НСА также отметил, что весенний сев в регионе начался в апреле.
7 мая стало известно, что Минсельхоз Воронежской области готовит доклад для комиссии по ЧС с целью введения режима чрезвычайной ситуации в связи с морозами до минус пяти градусов, зарегистрированными 4 мая. По предварительным оценкам, от морозов пострадали более 245 тысяч гектаров культур. Специалисты Минсельхоза в сотрудничестве с местными властями и фермерами продолжают осмотр посевов.
Согласно информации от НСА, в рамках программы ЧС, которая предусматривает возмещение затрат за каждый утраченный гектар, в регионе застраховано 33 тысячи гектаров озимых. Ещё 379 тысяч гектаров охвачены страховкой от мультирисков, что гарантирует компенсацию за неурожай, независимо от статуса ЧС. Президент НСА рекомендует не откладывать обращение к страховщикам для пересева повреждённых участков.
Корней Биждов также упомянул, что в прошлом году выплаты агростраховщиков аграриям региона превысили 1 миллиард рублей, основная часть которых была направлена на покрытие потерь в животноводстве из-за африканской чумы свиней. В то же время, в 2022 году растениеводы получили страховое возмещение на сумму более 189 миллионов рублей за утрату урожая.
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