Очень ароматный и нежный морковно-ореховый бисквит: изысканное удовольствие к чаю

Морковно-ореховый бисквит — восхитительно сладкое блюдо. Бисквит может стать прекрасным дополнением к чаю. Для этого ароматного пирога требуется пшеничная мука, морковь, грецкие орехи, дрожжи, корица и мускатный орех.
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Ингредиенты
1,5 стакана пшеничной муки
1 стакан тростникового сахара
1/2 стакана измельчённых грецких орехов
Сухие дрожжи
1/4 чайной ложки порошка мускатного ореха
1,5 стакана тёртой моркови
3/4 стакана подсолнечного масла
3 яйца
1/2 чайной ложки корицы
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов, взбейте в миске яйца вместе с сахаром, пшеничной мукой, дрожжами и подсолнечным маслом.
Добавьте измельчённые грецкие орехи, тёртую морковь, корицу и мускатный орех. Хорошо перемешайте.
Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой, вылейте в неё тесто. Поставьте форму в духовку и готовьте пирог 20 минут.