Очень ароматный и нежный морковно-ореховый бисквит: изысканное удовольствие к чаю

Готовим морковно-ореховый бисквит

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковно-ореховый бисквит — восхитительно сладкое блюдо. Бисквит может стать прекрасным дополнением к чаю. Для этого ароматного пирога требуется пшеничная мука, морковь, грецкие орехи, дрожжи, корица и мускатный орех.

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Ингредиенты

1,5 стакана пшеничной муки

1 стакан тростникового сахара

1/2 стакана измельчённых грецких орехов

Сухие дрожжи

1/4 чайной ложки порошка мускатного ореха

1,5 стакана тёртой моркови

3/4 стакана подсолнечного масла

3 яйца

1/2 чайной ложки корицы

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов, взбейте в миске яйца вместе с сахаром, пшеничной мукой, дрожжами и подсолнечным маслом. Добавьте измельчённые грецкие орехи, тёртую морковь, корицу и мускатный орех. Хорошо перемешайте. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой, вылейте в неё тесто. Поставьте форму в духовку и готовьте пирог 20 минут.