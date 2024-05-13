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Очень ароматный и нежный морковно-ореховый бисквит: изысканное удовольствие к чаю

Готовим морковно-ореховый бисквит

1:10
Еда

Морковно-ореховый бисквит — восхитительно сладкое блюдо. Бисквит может стать прекрасным дополнением к чаю. Для этого ароматного пирога требуется пшеничная мука, морковь, грецкие орехи, дрожжи, корица и мускатный орех.

Готовим морковно-ореховый бисквит
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1,5 стакана пшеничной муки
  • 1 стакан тростникового сахара
  • 1/2 стакана измельчённых грецких орехов
  • Сухие дрожжи
  • 1/4 чайной ложки порошка мускатного ореха
  • 1,5 стакана тёртой моркови
  • 3/4 стакана подсолнечного масла
  • 3 яйца
  • 1/2 чайной ложки корицы

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов, взбейте в миске яйца вместе с сахаром, пшеничной мукой, дрожжами и подсолнечным маслом.
  2. Добавьте измельчённые грецкие орехи, тёртую морковь, корицу и мускатный орех. Хорошо перемешайте.
  3. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой, вылейте в неё тесто. Поставьте форму в духовку и готовьте пирог 20 минут. 
БЕЗУМНО ВКУСНЫЙ Морковный Бисквит БЕЗ МАСЛА
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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