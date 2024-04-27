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Олег Артюков
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США

В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг

3:03
Экономика

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай, где много времени уделил тому, что выражал озабоченность американского правительства сближением Пекина с Москвой.

В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Автор материала, опубликованного на китайской интернет-платформе NetEase считает, что ухудшение отношений Китая и США вполне возможно. И в КНР уже к этому готовятся.

В Вашингтоне ранее заявляли о намерении отключить китайские банки от мировой финансовой системы в качестве наказания за сотрудничество с Россией. Госсекретарь в ходе визита в Пекин подтвердил, что США требуют от Китая более избирательно подходить к сотрудничеству с Российской Федерацией.

И угрожал, что если это не будет сделано, что Вашингтон предпримет меры.

Однако визит Блинкена совпал с публикацией данных Минфина США о госдолге, которые, похоже, стали неприятным сюрпризом для американских властей, говорится в материале NetEase.

Согласно отчёту, вложения иностранных государств в американский госдолг сокращаются, а самым активным продавцом ценных бумаг  является Китай.

За последние 26 месяцев Китай 23 раза продавал американские казначейские облигации.

За десять лет доля КНР в казначейских облигациях США сократилась на 42 процента, отмечает NetEase. Китай по-прежнему остается вторым по величине держателем американского долга, но его объём постоянно сокращается.

В 2013 году Китай владел американскими облигациями на сумму 1,3 триллиона долларов, сейчас эта сумма составляет чуть более 700 миллиардов.

Стоит отметить, что Китай повторяет действия России, которая несколько лет назад также была одним из крупнейших держателей американского долга, но затем начала его активно распродавать.

В итоге инвестиции России в этот актив сократились до минимума, что произошло незадолго до введения США и их союзниками санкций против Москвы.

Таким образом, наблюдается некая параллель: Пекин, как и Москва, избавляется от американских облигаций, словно предвидя некие крупные события.

Возможно, именно для выяснения этих планов и приезжал Блинкен, говорится в материале. В целом, визит госсекретаря в Китай, а также публикация данных о госдолге США, стали тревожными сигналами для обеих стран, полагает его автор.

Заметим, что китайские авторы довольно часто обращаются к теме сокращения инвестиций страны в американские ценные бумаги. Впрочем, несмотря на это, КНР по-прежнему остаётся одним из крупнейших держателей американского долга.

И если в Пекине в самом деле поставили себе целью избавиться от американских ценных бумаг или же радикально сократить инвестиции, то это займёт довольно много времени.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай энтони блинкен
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