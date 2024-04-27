Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза

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Как приготовить горбушу в духовке сочной и очень вкусной без майонеза и соусов

1:27
Еда

Горбуша — очень нежная рыба, которую легко и вкусно можно приготовить даже без больших кулинарных навыков. Главное — сохранить сочность рыбы во время приготовления. В данном рецепте не используются майонез или другие соусы.

Как приготовить горбушу в духовке сочной и очень вкусной без майонеза и соусов
Фото: commons.wikimedia.org by Fred Rüdger is licensed under Public Domain

Вам понадобится:

— 800 г горбуши;

— 200 г сыра;

— 1 луковица;

— 4 ст. л. растительного масла;

— соль, специи по вкусу.

Как приготовить:

  1. Если у вас цельная горбуша, лучше предварительно разделать её на филе. Обратите внимание, чтобы это было сделано до полного оттаивания рыбы.
  2. Очистите лук и нарежьте его полукольцами или кольцами.
  3. Натрите сыр, затем разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию.
  4. Положите филе горбуши кожей вниз в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом.
  5. Посолите и поперчите рыбу по вкусу, затем выложите нарезанный лук. Чтобы сохранить сочность, добавьте в форму 100-150 мл воды.
  6. Поместите форму с горбушей в разогретую духовку и готовьте в течение 20 минут. Затем выньте форму, посыпьте рыбу тёртым сыром и верните обратно в духовку на 10 минут.

Таким образом, готовка горбуши в духовке займет всего 30 минут, и рыба сохранит свою сочность и натуральный вкус.

Как правильно приготовить горбушу. Сочная всегда
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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