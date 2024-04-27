Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза

Горбуша — очень нежная рыба, которую легко и вкусно можно приготовить даже без больших кулинарных навыков. Главное — сохранить сочность рыбы во время приготовления. В данном рецепте не используются майонез или другие соусы.
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Вам понадобится:
— 800 г горбуши;
— 200 г сыра;
— 1 луковица;
— 4 ст. л. растительного масла;
— соль, специи по вкусу.
Как приготовить:
Если у вас цельная горбуша, лучше предварительно разделать её на филе. Обратите внимание, чтобы это было сделано до полного оттаивания рыбы.
Очистите лук и нарежьте его полукольцами или кольцами.
Натрите сыр, затем разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию.
Положите филе горбуши кожей вниз в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом.
Посолите и поперчите рыбу по вкусу, затем выложите нарезанный лук. Чтобы сохранить сочность, добавьте в форму 100-150 мл воды.
Поместите форму с горбушей в разогретую духовку и готовьте в течение 20 минут. Затем выньте форму, посыпьте рыбу тёртым сыром и верните обратно в духовку на 10 минут.
Таким образом, готовка горбуши в духовке займет всего 30 минут, и рыба сохранит свою сочность и натуральный вкус.