Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза

Как приготовить горбушу в духовке сочной и очень вкусной без майонеза и соусов

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Горбуша — очень нежная рыба, которую легко и вкусно можно приготовить даже без больших кулинарных навыков. Главное — сохранить сочность рыбы во время приготовления. В данном рецепте не используются майонез или другие соусы.

Фото: commons.wikimedia.org by Fred Rüdger is licensed under Public Domain

Вам понадобится:

— 800 г горбуши;

— 200 г сыра;

— 1 луковица;

— 4 ст. л. растительного масла;

— соль, специи по вкусу.

Как приготовить:

Если у вас цельная горбуша, лучше предварительно разделать её на филе. Обратите внимание, чтобы это было сделано до полного оттаивания рыбы. Очистите лук и нарежьте его полукольцами или кольцами. Натрите сыр, затем разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию. Положите филе горбуши кожей вниз в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом. Посолите и поперчите рыбу по вкусу, затем выложите нарезанный лук. Чтобы сохранить сочность, добавьте в форму 100-150 мл воды. Поместите форму с горбушей в разогретую духовку и готовьте в течение 20 минут. Затем выньте форму, посыпьте рыбу тёртым сыром и верните обратно в духовку на 10 минут.

Таким образом, готовка горбуши в духовке займет всего 30 минут, и рыба сохранит свою сочность и натуральный вкус.