Экономит время и очень удобен: этот способ полива набирает всё большую популярность

Почему стоит установить автополив в саду

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Специалисты по ландшафтному дизайну считают автополив важным для ухода за садом и зелёными насаждениями. Владельцы загородных участков, хотя и скептически настроены к этой системе, признают её экономию времени и удобство.

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Автополив позволяет избежать ручной работы и обеспечивает оптимальное поливание различных культур. Системы могут быть дождевальными, капельными или комбинированными, управляемыми контроллером. Важно выбирать оборудование и устанавливать его согласно особенностям участка и типу насаждений. Установку следует доверить специалистам, а обслуживание проводить периодически, включая подготовку к зиме и запуск весной.