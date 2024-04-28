Экономит время и очень удобен: этот способ полива набирает всё большую популярность

Специалисты по ландшафтному дизайну считают автополив важным для ухода за садом и зелёными насаждениями. Владельцы загородных участков, хотя и скептически настроены к этой системе, признают её экономию времени и удобство.
Автополив позволяет избежать ручной работы и обеспечивает оптимальное поливание различных культур. Системы могут быть дождевальными, капельными или комбинированными, управляемыми контроллером. Важно выбирать оборудование и устанавливать его согласно особенностям участка и типу насаждений. Установку следует доверить специалистам, а обслуживание проводить периодически, включая подготовку к зиме и запуск весной.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".