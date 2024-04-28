Экономит время и очень удобен: этот способ полива набирает всё большую популярность

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Почему стоит установить автополив в саду

0:45
Садоводство » Советы

Специалисты по ландшафтному дизайну считают автополив важным для ухода за садом и зелёными насаждениями. Владельцы загородных участков, хотя и скептически настроены к этой системе, признают её экономию времени и удобство.

Почему стоит установить автополив в саду
Фото: commons.wikimedia.org by Anton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Автополив позволяет избежать ручной работы и обеспечивает оптимальное поливание различных культур. Системы могут быть дождевальными, капельными или комбинированными, управляемыми контроллером. Важно выбирать оборудование и устанавливать его согласно особенностям участка и типу насаждений. Установку следует доверить специалистам, а обслуживание проводить периодически, включая подготовку к зиме и запуск весной.

АВТОПОЛИВ 2022. Самое понятное видео про устройство автополива!!!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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