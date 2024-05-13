"Ключевую роль играют страховки": почему белорусские игроки НХЛ не могут провести матч с Россией

Белорусские игроки НХЛ не едут на матчи с Россией из-за дорогих страховок

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Высокие суммы страховок затрудняют участие белорусских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матчах сборной Белоруссии с командой "Россия-25". Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович.

Фото: commons.wikimedia.org by Евгения Н. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Сборная Белоруссии потерпела поражения в четырёх матчах против "Россия 25", которые прошли в Астане, Омске, Туле и Минске. После игры в Туле главный тренер белорусской команды Дмитрий Квартальнов выразил сожаление, что невозможно пригласить игроков, выступающих за океаном.

Богданович заявил, что на следующий год федерация планирует учесть текущие недочёты и активнее готовиться к международным встречам, включая оптимизацию состава команды.

Среди белорусских хоккеистов НХЛ, регулярно выступающих за свои клубы, — нападающие Алексей Протас ("Вашингтон") и Егор Шарангович ("Калгари").

"Эти игроки с энтузиазмом представляли бы Белоруссию, однако ключевую роль играют страховки. Для их участия необходимо покрыть большие страховые суммы. Но в любом случае, игроки всегда готовы выступить за национальную команду", — подчеркнул Богданович.

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