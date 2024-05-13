Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно мыть машину летом: 3 правила, о которых многие автомобилисты забывают
Готовим шоколадный смузи с протеиновым порошком
Освежите свой облик: топ-5 жидких хайлайтеров для сияющего эффекта
Эксперты назвали признаки любящей кошки
Как помочь растениям после заморозков
Юра Борисов сыграл поющего Пушкина в фильме "Пророк"
Юрий Лоза призвал не беспокоиться о будущем Сергея Шойгу
Анна Ковальчук приврала про возраст, чтобы сняться в сериале "Тайны следствия"
Арина Соболенко призналась, что обожает все итальянские макароны
Нефть по 130 долларов: война на Ближнем Востоке отправит цены на нефть в стратосферу

Нефть марки Brent может подорожать до 130 долларов за баррель

0:49
Экономика

Bank of America предоставил прогноз, согласно которому цена на нефть марки Brent может достичь 130 долларов за баррель во втором квартале 2024 года в случае военного конфликта между Ираном и Израилем, сообщает CNBC.

Нефть марки Brent может подорожать до 130 долларов за баррель
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Банк указывает, что в случае обострения ситуации, Иран может уменьшить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в день.

Это, в свою очередь, потребует увеличения объемов поставок со стороны ОПЕК+ и приведет к уменьшению их оперативных запасов. В результате, предполагается значительное повышение цен не только на Brent, до 130 долларов за баррель, но и на WTI, которая может подорожать до 123 долларов за баррель.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует Дмитрий Плотников Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве Любовь Степушова
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Последние материалы
Юрий Лоза призвал не беспокоиться о будущем Сергея Шойгу
В ЕС обнаружили новую зависимость от одной компании в энергосфере
Анна Ковальчук приврала про возраст, чтобы сняться в сериале "Тайны следствия"
Арина Соболенко призналась, что обожает все итальянские макароны
Нефть марки Brent может подорожать до 130 долларов за баррель
Белорусские игроки НХЛ не едут на матчи с Россией из-за дорогих страховок
Роспотребнадзор: нет продуктов с "отрицательной" калорийностью
Ученые назвали последствия магнитных бурь
Почему желтеют листья огурцов
Огурцовая магия: преимущества и применение в уходе за кожей вокруг глаз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников