Нефть по 130 долларов: война на Ближнем Востоке отправит цены на нефть в стратосферу

Bank of America предоставил прогноз, согласно которому цена на нефть марки Brent может достичь 130 долларов за баррель во втором квартале 2024 года в случае военного конфликта между Ираном и Израилем, сообщает CNBC.
Банк указывает, что в случае обострения ситуации, Иран может уменьшить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в день.
Это, в свою очередь, потребует увеличения объемов поставок со стороны ОПЕК+ и приведет к уменьшению их оперативных запасов. В результате, предполагается значительное повышение цен не только на Brent, до 130 долларов за баррель, но и на WTI, которая может подорожать до 123 долларов за баррель.
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