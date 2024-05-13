Нефть по 130 долларов: война на Ближнем Востоке отправит цены на нефть в стратосферу

Нефть марки Brent может подорожать до 130 долларов за баррель

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Bank of America предоставил прогноз, согласно которому цена на нефть марки Brent может достичь 130 долларов за баррель во втором квартале 2024 года в случае военного конфликта между Ираном и Израилем, сообщает CNBC.

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Банк указывает, что в случае обострения ситуации, Иран может уменьшить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в день.

Это, в свою очередь, потребует увеличения объемов поставок со стороны ОПЕК+ и приведет к уменьшению их оперативных запасов. В результате, предполагается значительное повышение цен не только на Brent, до 130 долларов за баррель, но и на WTI, которая может подорожать до 123 долларов за баррель.