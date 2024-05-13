Арина Соболенко рассказала, какие блюда итальянской кухни ей нравятся больше всего

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" и вторая ракетка мира, рассказала о своих предпочтениях в итальянской кухне.
На пресс-конференции спортсменка призналась, что любит страччателлу, фисташки, ваниль и итальянское мороженое джелато, которое она готова есть мисками.
Она Арина также назвала свои любимые блюда из пасты, подчеркнув, что все итальянские макароны ей безумно нравятся.
"Я бы съела всё - например, большую миску джелато. Это замечательная закуска. Мои любимые блюда из пасты — это карбонара с трюфелями. Люблю её. Или острая красная паста с мясом — тоже одно из моих любимых блюд. И мне здесь нравятся все макароны!" — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В следующем матче Соболенко встретится с Элиной Свитолиной, другой украинской теннисисткой, которая занимает 33-е место в рейтинге WTA.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.