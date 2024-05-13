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Арина Соболенко рассказала, какие блюда итальянской кухни ей нравятся больше всего

Арина Соболенко призналась, что обожает все итальянские макароны

1:03
Спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" и вторая ракетка мира, рассказала о своих предпочтениях в итальянской кухне.

Арина Соболенко призналась, что обожает все итальянские макароны
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На пресс-конференции спортсменка призналась, что любит страччателлу, фисташки, ваниль и итальянское мороженое джелато, которое она готова есть мисками.

Она Арина также назвала свои любимые блюда из пасты, подчеркнув, что все итальянские макароны ей безумно нравятся.

"Я бы съела всё - например, большую миску джелато. Это замечательная закуска. Мои любимые блюда из пасты — это карбонара с трюфелями. Люблю её. Или острая красная паста с мясом — тоже одно из моих любимых блюд. И мне здесь нравятся все макароны!" — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В следующем матче Соболенко встретится с Элиной Свитолиной, другой украинской теннисисткой, которая занимает 33-е место в рейтинге WTA.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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