Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Ковальчук приврала про возраст, чтобы сняться в сериале "Тайны следствия"
Арина Соболенко призналась, что обожает все итальянские макароны
Нефть марки Brent может подорожать до 130 долларов за баррель
Белорусские игроки НХЛ не едут на матчи с Россией из-за дорогих страховок
Ученые назвали последствия магнитных бурь
Почему желтеют листья огурцов
Огурцовая магия: преимущества и применение в уходе за кожей вокруг глаз
Как приготовить соус из красного болгарского перца
Главное изменение для водителей: светофоры стали работать иначе
Роспотребнадзор развеял распространённый миф о диетических продуктах

Роспотребнадзор: нет продуктов с "отрицательной" калорийностью

0:59
Здоровье

Сельдерей и огурцы иногда называют продуктами с "отрицательной" калорийностью, что подразумевает, что для их переваривания организм тратит больше энергии, чем они содержат. Однако специалисты из Роспотребнадзора опровергли это мнение и подчеркнули, что продукты с высокой калорийностью не могут иметь "отрицательную" калорийность, хотя некоторые продукты действительно содержат крайне малую энергетическую ценность.

Роспотребнадзор: нет продуктов с "отрицательной" калорийностью
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

"Такие продукты, как огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зелёные и листовые овощи, содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без значительного увеличения суточного потребления калорий", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалисты из Роспотребнадзора также указали, что некоторые продукты действительно требуют больше энергозатрат для переработки по сравнению с другими.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует Дмитрий Плотников Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве Любовь Степушова
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Последние материалы
Главное изменение для водителей: светофоры стали работать иначе
Самое опасное место для отдыха расположено в Мексике
Почему не удаётся накачать ягодицы и как это исправить?
Ветеринары рассказали про хрипоту у кошек
Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Banki.ru: мини-каско — выгодное решение для опытных водителей
Врач Степенский: чистотел и одуванчик помогут снять зуд после укуса насекомого
Мария Голубкина развелась с мужем из-за бассейна
Стало известно, когда средние зарплаты россиян превысят 100 тысяч рублей
Россиянам рассказали, что в группе риска развития гипертонии люди с лишним весом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников