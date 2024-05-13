Роспотребнадзор развеял распространённый миф о диетических продуктах

Роспотребнадзор: нет продуктов с "отрицательной" калорийностью

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сельдерей и огурцы иногда называют продуктами с "отрицательной" калорийностью, что подразумевает, что для их переваривания организм тратит больше энергии, чем они содержат. Однако специалисты из Роспотребнадзора опровергли это мнение и подчеркнули, что продукты с высокой калорийностью не могут иметь "отрицательную" калорийность, хотя некоторые продукты действительно содержат крайне малую энергетическую ценность.

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"Такие продукты, как огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зелёные и листовые овощи, содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без значительного увеличения суточного потребления калорий", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалисты из Роспотребнадзора также указали, что некоторые продукты действительно требуют больше энергозатрат для переработки по сравнению с другими.