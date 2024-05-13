Ученые назвали возможные последствия магнитных бурь

Ученые назвали последствия магнитных бурь

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Исследователи из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук поделились своими прогнозами о возможных последствиях мощных магнитных бурь, как сообщает сайт baikal24. ru.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В данный момент на Земле происходит активная магнитная буря, спровоцированная потоками солнечной плазмы.

Специалисты указывают на то, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, причем воздействие бури различно для каждого индивидуума. Они также могут вызывать проблемы с поддержанием стабильности напряжения в электросетях, влиять на работу энергосистем и способствовать сбоям в защитных механизмах.

Рискам подвергаются и космические аппараты, находящиеся на орбите, поскольку их системы навигации и ориентации могут выйти из строя. В условиях сильных магнитных бурь даже трансформаторы могут испытывать повреждения.