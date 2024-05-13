Среднемесячная начисленная зарплата россиян в 2027 году она может подняться до 103 тыс. рублей

Ожидается, что среднемесячная зарплата в России (до удержания НДФЛ и с учетом всех дополнительных выплат) достигнет 84 тысяч рублей в 2024 году, а к 2027 году может возрасти до 103 тысяч рублей.
Эту информацию приводит "Комсомольская правда", ссылаясь на прогнозы Министерства экономического развития.
Согласно публикации, превышение порога в 100 тысяч рублей возможно как в рамках оптимистичного, так и пессимистичного прогноза.
Специалисты связывают рост заработных плат с текущим нехваткой квалифицированных кадров, заставляющей компании предлагать более высокие ставки. Это особенно актуально для промышленного сектора, где дефицит сотрудников ощущается наиболее остро.
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