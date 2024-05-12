Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Девочка, которая встретилась с Путиным 12 лет назад, решила посвятить себя кино
Первая ракетка мира Свёнтек призналась, что не завидует вниманию к Надалю и Джоковичу
Полина Гагарина набрала 30 килограммов за беременность из-за гормонов
Светлана Ходченкова снялась с полуголой грудью на балконе в Париже
Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Актриса Нино Нинидзе отказывается сниматься в кино полностью обнаженной
Артистке из "Уральских пельменей" Корневой диагностировали разрушение сустава
Бюджет нового гоночного фильма с Брэдом Питтом достиг 300 млн долларов
Анонсирован национальный проект по развитию экономики России
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа

Мексиканские ученые не могут найти дно голубой дыры Таам Джа

Наука

Мексиканские ученые, исследуя местоположение подводной воронки Таам Джа у побережья в приграничной зоне между Белизом и Мексикой, пришли к неожиданной для них конклюзии. Эта впадина, в соответствии с их мнением, спускается на глубину более 400 метров ниже уровня моря.

Мексиканские ученые не могут найти дно голубой дыры Таам Джа
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, данное местоположение находится отнюдь не далеко от берега, что позволяет провести исследование более тщательно. Кроме того, ученые предполагают, что эта воронка соединена с обширной сетью подводных пещер и тоннелей.

То, что подводные спелеологи называют "лазурной апертурой Таам Джа", представляет собой вертикальную пещеру, заполненную водой. Подобные впадины образовались в периоды ледников, когда уровень мирового океана настолько опустился, что осадки и ветры проникли в известняковые ландшафты, сейчас затопленные морем. Геологи попытались измерить глубину апертуры, однако им удалось лишь установить, что она значительно глубже, нежели предполагалось ранее.

Еще одним знаковым открытием является то, что состав морской воды на глубине порядка 400 метров здесь напоминает содержание воды Карибского моря. Подобные данные могут свидетельствовать о существовании взаимосвязи с океаном через подземные тоннели. В планах исследователей входит продолжение исследований для определения фактической глубины апертуры и оценки масштабов предполагаемой системы тоннелей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Актриса Нино Нинидзе отказывается сниматься в кино полностью обнаженной
Артистке из "Уральских пельменей" Корневой диагностировали разрушение сустава
Бюджет нового гоночного фильма с Брэдом Питтом достиг 300 млн долларов
Анонсирован национальный проект по развитию экономики России
Как приготовить кокосовый молочный коктейль
Шенген для россиян: как избежать отказа при оформлении визы
Идеальные волосы без ламинирования: практичные советы для сияющей гладкости
Новые правила ГИБДД: узаконивание "мухобоек" и дефлекторов на автомобилях
Сорт кабачков "Амбассадор"
Фигуристка Трусова рассказала, как она пришла к решению о поступлении в МГУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников