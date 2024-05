Ученые не способны измерить глубину Таам Джа

Мексиканские ученые, исследуя местоположение подводной воронки Таам Джа у побережья в приграничной зоне между Белизом и Мексикой, пришли к неожиданной для них конклюзии. Эта впадина, в соответствии с их мнением, спускается на глубину более 400 метров ниже уровня моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International