Ученые не способны измерить глубину Таам Джа

Мексиканские ученые не могут найти дно голубой дыры Таам Джа

Мексиканские ученые, исследуя местоположение подводной воронки Таам Джа у побережья в приграничной зоне между Белизом и Мексикой, пришли к неожиданной для них конклюзии. Эта впадина, в соответствии с их мнением, спускается на глубину более 400 метров ниже уровня моря.

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Кроме того, данное местоположение находится отнюдь не далеко от берега, что позволяет провести исследование более тщательно. Кроме того, ученые предполагают, что эта воронка соединена с обширной сетью подводных пещер и тоннелей.

То, что подводные спелеологи называют "лазурной апертурой Таам Джа", представляет собой вертикальную пещеру, заполненную водой. Подобные впадины образовались в периоды ледников, когда уровень мирового океана настолько опустился, что осадки и ветры проникли в известняковые ландшафты, сейчас затопленные морем. Геологи попытались измерить глубину апертуры, однако им удалось лишь установить, что она значительно глубже, нежели предполагалось ранее.

Еще одним знаковым открытием является то, что состав морской воды на глубине порядка 400 метров здесь напоминает содержание воды Карибского моря. Подобные данные могут свидетельствовать о существовании взаимосвязи с океаном через подземные тоннели. В планах исследователей входит продолжение исследований для определения фактической глубины апертуры и оценки масштабов предполагаемой системы тоннелей.