Врач Малиновская: к группе риска по гипертонии относятся люди с лишним весом и те, у чьих родственников диагностировано это заболевание

Россиянам рассказали, что в группе риска по гипертонии люди с лишним весом

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о том, как часто встречается диагноз гипертония и кто находится в группе риска.

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"Распространённое обывательское название гипертонии — тихий убийца. Повышенное давление встречается чуть ли не у каждого второго взрослого. Высокое давление далеко не всегда сопровождается характерными симптомами — головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии, которое день за днем повышает риск развития инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений", — рассказала эксперт.

По словам специалиста, к группе риска относятся люди с лишним весом и те, у чьих родственников диагностирована гипертония. Пожилой возраст, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя — дополнительные факторы риска по развитию этого заболевания, передаёт Радио 1.

Эксперт заявила, что при подозрении на гипертонию нужно обратиться к терапевту или кардиологу, а также пройти обследования и анализы, например, УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови и мочи для определения концентрации микроальбумина.

Это заболевание — одно из самых распространённых, но предотвратимых факторов риска ранней смерти. Иногда достаточно изменить образ жизни, а иногда требуется медикаментозное лечение, подвела итог Ольга Малиновская.