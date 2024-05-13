Ароматный и очень вкусный соус из красного болгарского перца: можно использовать для приготовления домашней пиццы

Каким должен быть настоящий соус? Прежде всего, вкусным и ароматным, ну а также и внешне не вызывать отвращения.
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Соус из болгарского перца подходит под эти параметры, к тому же он очень полезный, так как в этом овоще очень много витаминов. Этот соус можно использовать для приготовления домашней пиццы.
Ингредиенты
3 чашки нарезанного красного болгарского перца
1/2 стакана куриного бульона
2 столовые ложки бальзамического уксуса
2 столовые ложки томатной пасты
2 столовые ложки сушёного орегано
2 чайные ложки чесночного порошка
1 чайная ложка мёда
1 чайная ложка молотого чёрного перца
1/4 чайной ложки морской соли
Белое вино
Лук
Приготовление
Смешайте в блендере болгарский перец, куриный бульон, бальзамический уксус, томатную пасту, орегано, чесночный порошок, мёд, чёрный перец и морскую соль, взбивайте на высокой мощности в течение 8 минут.
Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и готовьте, пока он не станет слегка мягким, около 2 минут.
Добавьте взбитый в блендере томатный соус и белое вино.