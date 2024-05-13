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Ароматный и очень вкусный соус из красного болгарского перца: можно использовать для приготовления домашней пиццы

Как приготовить соус из красного болгарского перца

1:19
Еда

Каким должен быть настоящий соус? Прежде всего, вкусным и ароматным, ну а также и внешне не вызывать отвращения.

Как приготовить соус из красного болгарского перца
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Соус из болгарского перца подходит под эти параметры, к тому же он очень полезный, так как в этом овоще очень много витаминов. Этот соус можно использовать для приготовления домашней пиццы.

Ингредиенты

  • 3 чашки нарезанного красного болгарского перца
  • 1/2 стакана куриного бульона
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 2 столовые ложки сушёного орегано
  • 2 чайные ложки чесночного порошка
  • 1 чайная ложка мёда
  • 1 чайная ложка молотого чёрного перца
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • Белое вино
  • Лук

Приготовление

  1. Смешайте в блендере болгарский перец, куриный бульон, бальзамический уксус, томатную пасту, орегано, чесночный порошок, мёд, чёрный перец и морскую соль, взбивайте на высокой мощности в течение 8 минут.
  2. Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и готовьте, пока он не станет слегка мягким, около 2 минут.
  3. Добавьте взбитый в блендере томатный соус и белое вино.
Соус из болгарского перца
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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