Ароматный и очень вкусный соус из красного болгарского перца: можно использовать для приготовления домашней пиццы

Как приготовить соус из красного болгарского перца

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Каким должен быть настоящий соус? Прежде всего, вкусным и ароматным, ну а также и внешне не вызывать отвращения.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Соус из болгарского перца подходит под эти параметры, к тому же он очень полезный, так как в этом овоще очень много витаминов. Этот соус можно использовать для приготовления домашней пиццы.

Ингредиенты

3 чашки нарезанного красного болгарского перца

1/2 стакана куриного бульона

2 столовые ложки бальзамического уксуса

2 столовые ложки томатной пасты

2 столовые ложки сушёного орегано

2 чайные ложки чесночного порошка

1 чайная ложка мёда

1 чайная ложка молотого чёрного перца

1/4 чайной ложки морской соли

Белое вино

Лук

Приготовление

Смешайте в блендере болгарский перец, куриный бульон, бальзамический уксус, томатную пасту, орегано, чесночный порошок, мёд, чёрный перец и морскую соль, взбивайте на высокой мощности в течение 8 минут. Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и готовьте, пока он не станет слегка мягким, около 2 минут. Добавьте взбитый в блендере томатный соус и белое вино.