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Мини-каско: топ ситуаций, когда это выгоднее обычного каско

Banki.ru: мини-каско — выгодное решение для опытных водителей

1:23
Страхование

Полис мини-каско имеет в составе ограниченное количество рисков, поэтому стоит значительно дешевле полного каско. Хотя он не может полностью заменить традиционную автостраховку, при правильной оценке рисков мини-каско станет эффективной альтернативой. для водителя. Banki. ru рассказали, в каких ситуациях можно обойтись ограниченным полисом.

Banki.ru: мини-каско — выгодное решение для опытных водителей
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Так, нет смысла оформлять полное каско, если машина стоит на охраняемой стоянке или в закрытом гараже. Риск угона в таком случае значительно снижается, поэтому можно отдать предпочтение мини-каско только с защитой от ДТП.

Другая ситуация — если автомобиль практически не используется. В таком случае снижается риск ДТП, но не пропадает необходимость в защите от угона или стихийного бедствия. Здесь также идеально подойдет полис мини-каско.

Наконец, можно обойтись мини-каско, если за рулём опытный водитель либо автомобиль не новый. В таком случае нет смысла страховать машину от каждой царапины — достаточно полиса мини-каско с защитой от тотальной гибели авто, угона и стихийных бедствий, отмечают Banki. ru.

Ранее эксперты рассказали, как оформить больничный по полису ДМС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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