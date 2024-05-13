Лос-Кабос: почему этот популярный курорт в Мексике стал одним из самых опасных мест отдыха в мире

Последние данные указывают на то, что Лос-Кабос, большой морской курорт в Мексике, признан одним из самых опасных мест отдыха в мире. Курорт привлекает свыше 1,5 миллионов туристов ежегодно, многие из которых — жители США, прельщенные доступностью авиаперелетов.
К сожалению, курорт отличается высоким уровнем преступности, включая около 300 убийств в год, что ставит его на одно из первых мест по опасности среди городов мира. Смертность в Лос-Кабосе достигает 111,3 на каждые 100 000 жителей, что значительно превышает показатели большинства других городов, например, в Лондоне этот показатель составляет только 1,4 на 100 000.
Многие преступления на курорте связаны с нелегальной наркотрафиком и действиями преступных групп. Недавно было несколько серьезных инцидентов, включая нападение на пляже, в ходе которого пятеро вооруженных нападавших убили троих человек.
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