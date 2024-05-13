Лос-Кабос: почему этот популярный курорт в Мексике стал одним из самых опасных мест отдыха в мире

Самое опасное место для отдыха расположено в Мексике

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Последние данные указывают на то, что Лос-Кабос, большой морской курорт в Мексике, признан одним из самых опасных мест отдыха в мире. Курорт привлекает свыше 1,5 миллионов туристов ежегодно, многие из которых — жители США, прельщенные доступностью авиаперелетов.

Фото: www.flickr.com by "The Jamoker" is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

К сожалению, курорт отличается высоким уровнем преступности, включая около 300 убийств в год, что ставит его на одно из первых мест по опасности среди городов мира. Смертность в Лос-Кабосе достигает 111,3 на каждые 100 000 жителей, что значительно превышает показатели большинства других городов, например, в Лондоне этот показатель составляет только 1,4 на 100 000.

Многие преступления на курорте связаны с нелегальной наркотрафиком и действиями преступных групп. Недавно было несколько серьезных инцидентов, включая нападение на пляже, в ходе которого пятеро вооруженных нападавших убили троих человек.



