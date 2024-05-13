Конец эпохи мигающего зелёного: почему российские водители в ярости из-за нововведений в ПДД

Главное изменение для водителей: светофоры стали работать иначе

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Недавно в России были введены значимые изменения в правила дорожного движения, затрагивающие всех автомобилистов. Нововведения, касающиеся работы светофоров, не получили широкой огласки. Согласно информации с портала njcar.ru, представитель ГИБДД прокомментировал изменения в алгоритме функционирования светофоров в различных городах.

Фото: Wikipedia by Kryp is licensed under public domain

Так, теперь мигающий зелёный свет стал прошлым, введён кратковременный красный сигнал во всех направлениях на перекрёстках, и убран отсчет времени на некоторых светофорах, что вызвало обсуждения и споры среди водителей. Некоторые приняли нововведения с одобрением, другие выразили возмущение.

В настоящий момент после зелёного сигнала на многих светофорах сразу загорается жёлтый без предварительного мигания. Цель этого изменения — предотвратить стремление водителей проехать на мигающий зелёный, что теперь может привести к штрафам, так как проезд на жёлтый свет фиксируется камерами ГИБДД как нарушение.

Это новшество вызвало много критики и дебатов среди автомобилистов.

Кроме того, изменения коснулись удаления временного отсчета с некоторых светофоров, что, по мнению разработчиков, делает водителей более внимательными, так как они не видят, сколько времени осталось до смены сигнала.

Ещё одно нововведение — это введение красного сигнала одновременно во всех направлениях движения на 3 секунды перед переключением на зелёный, что позволяет водителям, уже находящимся на перекрестке, безопасно завершить маневр.

Это изменение также вызвало определённое беспокойство и неопределённость среди водителей из-за неожиданных сигналов светофора.