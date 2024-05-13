Эксперты по коже рассказывают о благотворном воздействии масок с использованием огурца

Сегодня у нас есть огромный выбор косметических средств для ухода за кожей вокруг глаз — от сывороток и кремов до масок-патчей. Но несмотря на это, многим знакома классическая картинка: девушка с завернутым в полотенце на голове и дольками огурца на глазах. Этот древний метод использовали наши предки во времена дефицита косметических средств, и он до сих пор остается популярным. И что удивительно — дерматологи одобряют его!
Огурец является ценным продуктом, состоящим на 95% из воды, а также содержащим множество флавоноидов, антиоксидантов и других полезных микроэлементов и минералов. Используя огурец в уходе за кожей, можно получить ряд преимуществ, как внутреннего, так и наружного действия.
Маски из огурца полезны следующим образом:
Такой простой и доступный продукт, как огурец, действительно является эффективным средством для ухода за кожей.
Чтобы сделать маску из огурца для глаз, лучше всего выбрать крупную дольку, закрывающую брови и область вокруг глаз. Можно удалить кожуру, хотя это необязательно, так как главное в огурце для кожи — это его мякоть. Маску из огурца рекомендуется делать утром или перед важным мероприятием, так как она обладает освежающими и бодрящими свойствами. Поддерживать дольки огурца на глазах следует несколько минут, затем примените привычные средства для ухода за кожей.
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