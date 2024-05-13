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Желтение листьев огурцов: рассказываем о причинах и путях решения проблемы

Почему желтеют листья огурцов

1:38
Садоводство » Вредители и болезни

В мае, когда мы начинаем высаживать рассаду огурцов в грунт, часто сталкиваемся с проблемой пожелтения и опадания листьев. Давайте разберёмся, почему это происходит и что можно предпринять.

Почему желтеют листья огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Hummert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Неблагоприятные погодные условия могут быть одной из причин . Это может произойти как из-за заморозков, так и из-за слишком высокой температуры воздуха.

Если листья огурцов не сильно пострадали от заморозков, растения можно подкормить через 3–5 дней после них.

Помимо заморозков, высокая температура воздуха (выше +35 °C) также может вызвать пожелтение листьев.

Отсутствие закалки рассады также может стать причиной пожелтения листьев. Рассаду огурцов необходимо постепенно привыкать к новым условиям в течение 3–5 дней.

Недостаток азота также может привести к пожелтению листьев. Через 5–7 дней после посадки можно провести подкормку азотным удобрением.

Повреждение корней при пересадке может быть еще одной причиной пожелтения листьев. Если листья начинают желтеть сразу после высадки, возможно, корни были повреждены, и растения могут долго приживаться.

Избыточный полив также может вызвать пожелтение листьев. Следите за влажностью почвы и при необходимости рыхлите ее, чтобы влага быстрее испарялась.

Также следует учитывать возможность болезней и вредителей, которые могут вызвать пожелтение листьев. Если на кустах обнаружены вредители, проведите обработку растений.

ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ НА ОГУРЦАХ. БОЛЕЗНИ ОГУРЦОВ. ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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