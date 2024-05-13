Врач подтвердил действенность "бабушкиных" методов лечения ран

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Врач Степенский: чистотел и одуванчик помогут снять зуд после укуса насекомого

1:07
Здоровье

Растения, обладающие противовоспалительными и бактерицидными свойствами, могут быть полезны при лечении микротравм и укусов насекомых в отсутствие аптечки, утверждает специалист по фитотерапии Андрей Степенский.

Врач Степенский: чистотел и одуванчик помогут снять зуд после укуса насекомого
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"У лекарственного одуванчика есть белый сок на срезе листа или побега, он используется в народной медицине для уничтожения зуда, жжения при укусах насекомых. Известный всем подорожник также уменьшает зуд и жжение, его можно прикладывать к небольшим ранкам. Чистотел часто используют", — перечислил Андрей Степенский.

Перед применением растений для обработки раны важно проверить листья на наличие загрязнений, поскольку сок некоторых растений может вызвать аллергическую реакцию (сыпь, отёк, покраснение), отметил врач-фитотерапевт Андрей Степенский.

Основное внимание следует уделить безопасности во время прогулок по лесу, утверждает специалист, отметив необходимость наличия мини-аптечки для предотвращения возможных последствий при получении травм на природе.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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