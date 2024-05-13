Внезапный хрип и ужас хозяина: как реагировать на страшное изменение в поведении кошки

Ветеринары рассказали про хрипоту у кошек

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поведенческие изменения у домашнего животного всегда должны настораживать владельца, особенно если появляются хрипы. Однако это не всегда повод для срочного вызова ветеринара. Важно знать, что некоторые симптомы могут быть неопасными, хотя каждый владелец должен быть с ними знаком.

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Кашель вместе с хрипами может быть попыткой организма животного избавиться от инородного тела, застрявшего в горле или пищеводе. Если удается самостоятельно извлечь предмет, например, кость или растительные остатки, все равно рекомендуется обратиться к ветеринару.

Аллергия также является распространенной причиной. Многие владельцы не подозревают, что домашние животные могут страдать от такого заболевания, а также от астмы, пневмонии и других респираторных проблем.

Следует внимательно наблюдать за животным, поскольку болезнь может развиваться постепенно. Если проблемы с дыханием становятся очевидными, нельзя надеяться на самоизлечение. В таких случаях жизнь питомца может зависеть от своевременного обращения к специалисту.