Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Banki.ru: мини-каско — выгодное решение для опытных водителей
Врач Степенский: чистотел и одуванчик помогут снять зуд после укуса насекомого
Мария Голубкина развелась с мужем из-за бассейна
Стало известно, когда средние зарплаты россиян превысят 100 тыс. рублей
Россиянам рассказали, что в группе риска по гипертонии люди с лишним весом
Рецепт смузи с ягодами годжи
Эксперт по этикету: как правильно себя вести в поезде, чтобы не раздражать пассажиров
Почему не стоит выбрасывать пасынки?
Внезапный хрип и ужас хозяина: как реагировать на страшное изменение в поведении кошки

Ветеринары рассказали про хрипоту у кошек

1:10
Зоосфера » Кошки

Поведенческие изменения у домашнего животного всегда должны настораживать владельца, особенно если появляются хрипы. Однако это не всегда повод для срочного вызова ветеринара. Важно знать, что некоторые симптомы могут быть неопасными, хотя каждый владелец должен быть с ними знаком.

Ветеринары рассказали про хрипоту у кошек
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Кашель вместе с хрипами может быть попыткой организма животного избавиться от инородного тела, застрявшего в горле или пищеводе. Если удается самостоятельно извлечь предмет, например, кость или растительные остатки, все равно рекомендуется обратиться к ветеринару.
Аллергия также является распространенной причиной. Многие владельцы не подозревают, что домашние животные могут страдать от такого заболевания, а также от астмы, пневмонии и других респираторных проблем.
Следует внимательно наблюдать за животным, поскольку болезнь может развиваться постепенно. Если проблемы с дыханием становятся очевидными, нельзя надеяться на самоизлечение. В таких случаях жизнь питомца может зависеть от своевременного обращения к специалисту.

 

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует Дмитрий Плотников Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве Любовь Степушова
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Последние материалы
Кинолог рассказал, могут ли собаки ревновать хозяина
Юрист предупредила о штрафе 2000 ₽ за неправильный пол
Учёные узнали, как осушение болот навредило лесам
Киберстрахование защитит бизнес от ущерба имущества и кражи денег
Эксперт назвал главные правила финансового благополучия
Андрей Макаревич* попался на удочку пранкеров Вована и Лексуса
Подробный обзор функции Auto Hold: как это работает и зачем она нужна в авто
Блюдо средиземноморской кухни: чечевица с жареными грибами
Казань и Чита будет связана прямым авиамаршрутом
Собчак считает извращением желание мужчин находить невест, похожих на бывших жён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников