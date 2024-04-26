Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева

Звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев в своем блоге показал редкие кадры с подросшим сыном от актрисы Татьяны Арнтгольц.
Супруги вместе воспитывают трехлетнего сына Даниила. При этом актриса долгое время держала в тайне и свое замужество, и вторую беременность.
Марк Богатырев в одном из интервью рассказывал, что считает встречу с супругой судьбоносной. И хотя они мечтали стать родителями, все равно откладывали этот момент — но им помогли "пандемия и Бог".
Татьяна Арнтгольц воспитывает также старшую дочь Марию от актера Ивана Жидкова. Они расстались в 2018 году.
Ранее Ксению Собчак заподозрили в копировании стиля Ренаты Литвиновой.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.