Ваш автомобиль в опасности: что говорит белый налет на маслозаливной горловине?

Почему на крышке маслозаливной горловины образуется белая эмульсия

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Белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины часто возникает из-за конденсации водяного пара, особенно зимой, и обычно исчезает после прогрева двигателя.

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Однако, если такое явление наблюдается летом, это может указывать на серьезные проблемы с двигателем. Одной из причин может быть износ или повреждение крышки маслозаливной горловины, приводящее к накоплению влаги.

Также проблемы с прокладкой головки блока цилиндров могут вызвать утечку охлаждающей жидкости в камеру сгорания, что способствует появлению эмульсии. Дополнительно, частая мойка подкапотного пространства с использованием моек высокого давления может способствовать проникновению воды в двигатель и формированию конденсата.

Для избежания таких проблем рекомендуется использовать мойки, которые подают воду без сильного напора.