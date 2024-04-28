Ваш автомобиль в опасности: что говорит белый налет на маслозаливной горловине?

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Почему на крышке маслозаливной горловины образуется белая эмульсия

0:54
Авто

Белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины часто возникает из-за конденсации водяного пара, особенно зимой, и обычно исчезает после прогрева двигателя.

Почему на крышке маслозаливной горловины образуется белая эмульсия
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Однако, если такое явление наблюдается летом, это может указывать на серьезные проблемы с двигателем. Одной из причин может быть износ или повреждение крышки маслозаливной горловины, приводящее к накоплению влаги.

Также проблемы с прокладкой головки блока цилиндров могут вызвать утечку охлаждающей жидкости в камеру сгорания, что способствует появлению эмульсии. Дополнительно, частая мойка подкапотного пространства с использованием моек высокого давления может способствовать проникновению воды в двигатель и формированию конденсата.

Для избежания таких проблем рекомендуется использовать мойки, которые подают воду без сильного напора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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