Президент РПЛ выступил с инициативой насчёт количества команд для одного тренера за сезон

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев предложил новую инициативу, которая ограничит количество команд, которыми один тренер может руководить в течение сезона.
Он выразил надежду, что клубы поддержат эту идею и она будет воплощена на практике. По словам Алаева, технические аспекты помешали внедрению этой инициативы в нынешнем сезоне, но он надеется на ее реализацию в будущем.
"Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет — решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована. Почему не получилось осуществить это в нынешнем сезоне? По техническим причинам", — сказал Алаев в разговоре с "РБ Спорт".
На данный момент в турнирной таблице РПЛ первое место занимает команда "Зенит" с 50 очками после 25 туров. "Краснодар" расположился на второй строчке с одним очком отставания. Московское "Динамо" занимает третье место с 44 очками.
Сейчас в зоне вылета находятся команды "Сочи" (19 очков) и "Балтика" (23 очка). Однако, итоговый исход сезона может измениться, и командам предстоит борьба за сохранение прописки в первом дивизионе.
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