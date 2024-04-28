Президент РПЛ выступил с инициативой насчёт количества команд для одного тренера за сезон

Президент РПЛ хочет, чтобы тренер руководил максимум двумя командами за сезон

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев предложил новую инициативу, которая ограничит количество команд, которыми один тренер может руководить в течение сезона.

Фото: soccer.ru by Артём Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Он выразил надежду, что клубы поддержат эту идею и она будет воплощена на практике. По словам Алаева, технические аспекты помешали внедрению этой инициативы в нынешнем сезоне, но он надеется на ее реализацию в будущем.

"Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет — решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована. Почему не получилось осуществить это в нынешнем сезоне? По техническим причинам", — сказал Алаев в разговоре с "РБ Спорт".

На данный момент в турнирной таблице РПЛ первое место занимает команда "Зенит" с 50 очками после 25 туров. "Краснодар" расположился на второй строчке с одним очком отставания. Московское "Динамо" занимает третье место с 44 очками.

Сейчас в зоне вылета находятся команды "Сочи" (19 очков) и "Балтика" (23 очка). Однако, итоговый исход сезона может измениться, и командам предстоит борьба за сохранение прописки в первом дивизионе.