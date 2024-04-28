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Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы

Валиева получила медаль из чистого золота в подарок на день рождения

1:35
Спорт

На свой 18-й день рождения российской фигуристке Камиле Валиевой была вручена особая медаль, выполненная из чистого золота 585 пробы. Подарок был передан ей акционером Валентином Головановым.

Валиева получила медаль из чистого золота в подарок на день рождения
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Вся страна знает, что Валиева достойно и безоговорочно победила и заслужила медаль. Поэтому хотели бы подарить медаль из чистого золота как символ нашей любви и признания. Тем более приятно делать этот подарок в день рождения", — сказал Голованов, которого цитирует "Чемпионат".

Акционер подчеркнул, что 18 лет — это важная дата в жизни. Он выразил уверенность, что Валиеву ждёт впереди много хорошего, и пожелал исполнения заветных желаний.

Сама медаль была специально изготовлена на заказ. Она имеет диаметр 70 мм и весит 130 грамм. На передней стороне медали изображены Казанский Кремль и Камила Валиева на фоне. На задней стороне медали изображено пять сердец, символизирующих поддержку, которую россияне оказывают спортсменке.

Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. В результате ей были лишены всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года. Однако многие известные личности, спортсмены и фанаты выразили свою поддержку Камиле в этой непростой ситуации. В настоящее время Валиева не занимается тренировками.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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