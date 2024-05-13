Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заморозки в России привели к взлету фьючерсов на пшеницу
Девелопер предупредил о скором подорожании стройматериалов на 20%
Выбор между бензиновым и дизельным двигателями: что лучше для вашего авто?
Министр Козлитина: есть риски обрушения обстрелянной многоэтажки в Белгороде
Готовим освежающий мятный напиток с манго
Кинологи назвали спортивные породы собак
AndroidInsider.ru: отключение геолокации не способствует экономии батареи
Пять советов по выбору тонального средства
Штраф за самовольную перестановку сантехники — от 1500 до 30 тысяч ₽
Певица Валерия отругала Иосифа Пригожина: "Я тебе что, Волочкова?"

Певица Валерия отчитала Пригожина за видео со шпагатом

0:40
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин заснял певицу Валерию в любимой позе балерины Анастасии Волочковой.

Певица Валерия отчитала Пригожина за видео со шпагатом
Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman

Продюсер Иосиф Пригожин разместил в своём "Инстаграме"* видео, на котором Валерия в спортзале садится на шпагат.

Такой контент не понравился артистке.

"Заканчивай! Я тебе что, Волочкова, ты меня каждый раз снимаешь на шпагате?" — сказала Валерия возмущённо, завидев камеру.

Пригожин объяснил, что восхищается своей супругой.

"Пусть моя ругается, а мне нравится", — подписал кадры продюсер.

Ранее певица Валерия показала, как весело проводит время с внучкой Селин.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве Любовь Степушова Наступление российской армии на Волчанск, ВСУ бросают резервы на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Это универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков: красивый многолетник с перистыми листьями
Это универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков: красивый многолетник с перистыми листьями
Последние материалы
Пять советов по выбору тонального средства
Штраф за самовольную перестановку сантехники — от 1500 до 30 тысяч ₽
Рязанов высказался об общей черте, присущей почти всем русским
Россия продолжает укреплять позиции ключевого поставщика СПГ
Ухаживаем правильно за саженцем персика
В Абхазии начался дефицит мест для туристов
Уральский авиаперевозчик требует у аэропорта Симферополя 25 млн рублей
Учёные из Англии выяснили, что красный цвет благотворно влияет на зрение
Экономист Джефф Рубин объяснил, почему Запад просчитался с санкциями
Зачем регулярно менять топливный фильтр: ключевые рекомендации экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников