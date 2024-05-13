Певица Валерия отругала Иосифа Пригожина: "Я тебе что, Волочкова?"

Иосиф Пригожин заснял певицу Валерию в любимой позе балерины Анастасии Волочковой.
Продюсер Иосиф Пригожин разместил в своём "Инстаграме"* видео, на котором Валерия в спортзале садится на шпагат.
Такой контент не понравился артистке.
"Заканчивай! Я тебе что, Волочкова, ты меня каждый раз снимаешь на шпагате?" — сказала Валерия возмущённо, завидев камеру.
Пригожин объяснил, что восхищается своей супругой.
"Пусть моя ругается, а мне нравится", — подписал кадры продюсер.
Ранее певица Валерия показала, как весело проводит время с внучкой Селин.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.