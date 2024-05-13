Певица Валерия отругала Иосифа Пригожина: "Я тебе что, Волочкова?"

Певица Валерия отчитала Пригожина за видео со шпагатом

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин заснял певицу Валерию в любимой позе балерины Анастасии Волочковой.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman

Продюсер Иосиф Пригожин разместил в своём "Инстаграме"* видео, на котором Валерия в спортзале садится на шпагат.

Такой контент не понравился артистке.

"Заканчивай! Я тебе что, Волочкова, ты меня каждый раз снимаешь на шпагате?" — сказала Валерия возмущённо, завидев камеру.

Пригожин объяснил, что восхищается своей супругой.

"Пусть моя ругается, а мне нравится", — подписал кадры продюсер.

Ранее певица Валерия показала, как весело проводит время с внучкой Селин.