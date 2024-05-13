Джефф Рубин: Запад просчитался с санкциями против России

Соединённые Штаты просчитались, вводя жёсткие ограничительные меры, направленные на то, чтобы нанести серьёзный ущерб российской экономике, полагает экономист Джефф Рубин. По мнению которого, Запад столкнулся с негативными последствиями введённых им экономических ограничений.
По словам Рубина, в результате санкционной политики позиции американской валюты могут ослабеть.
"Санкции в отношении рубля и конфискация трети валютных резервов российского Центрального банка должны были нанести ущерб российской экономике. Вместо этого они стоили доллару США его 50-летнего статуса мировой нефтевалюты и вскоре могут стоить ему ещё больше", — цитирует Рубина издание Business Insider.
По словам экономиста, наиболее очевидным последствием стала набирающая обороты инфляция, которой до этого в западных странах не было на протяжении долгого времени. Однако санкции способствовали тому, что она вновь стала актуальной проблемой для экономик государств Запада.
Дело в том, что Россия является одним из крупнейших в мире экспортёров нефти и зерна. По прогнозам экономиста, инфляция может усилиться, если пострадает торговля США с союзниками России, такими как Китай.
А пострадать торговля может — на днях появилась информация, что американская администрация рассматривает возможность обложить стопроцентной пошлиной китайские электромобили.
Джефф Рубин также полагает, что России помогло защититься от санкций расширение блока стран БРИКС, а также рост экономики стран Глобального Юга.
Заметим, ранее предприниматель Илон Маск также высказался о будущем доллара. По его словам, доллар ничего не будет стоить, если не решить проблему с американским государственным долгом.
А ещё раньше Маск согласился с заявлением президента России Владимира Путина об использовании доллара Соединёнными Штатами.
"Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг", — написал Маск в соцсети Х, комментируя фрагмент интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Президент назвал одной из "грубейших стратегических ошибок" властей США "использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы".
"Доллар — это основа основ могущества США. Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются", — сказал Путин.
О том, что власти США совершили серьёзную ошибку в отношении валюты своей страны, говорят и многие экономисты. Хотя американская администрация, разумеется, этого признавать не желает. В Вашингтоне по-прежнему полагают, что доллар и далее будет сохранять свои позиции в системе международных экономических отношений.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.