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Олег Артюков
Джефф Рубин: Запад просчитался с санкциями против России

Экономист Джефф Рубин объяснил, почему Запад просчитался с санкциями

3:00
Экономика

Соединённые Штаты просчитались, вводя жёсткие ограничительные меры, направленные на то, чтобы нанести серьёзный ущерб российской экономике, полагает экономист Джефф Рубин. По мнению которого, Запад столкнулся с негативными последствиями введённых им экономических ограничений.

Экономист Джефф Рубин объяснил, почему Запад просчитался с санкциями
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

По словам Рубина, в результате санкционной политики позиции американской валюты могут ослабеть.

"Санкции в отношении рубля и конфискация трети валютных резервов российского Центрального банка должны были нанести ущерб российской экономике. Вместо этого они стоили доллару США его 50-летнего статуса мировой нефтевалюты и вскоре могут стоить ему ещё больше", — цитирует Рубина издание Business Insider.

По словам экономиста, наиболее очевидным последствием стала набирающая обороты инфляция, которой до этого в западных странах не было на протяжении долгого времени. Однако санкции способствовали тому, что она вновь стала актуальной проблемой для экономик государств Запада.

Дело в том, что Россия является одним из крупнейших в мире экспортёров нефти и зерна. По прогнозам экономиста, инфляция может усилиться, если пострадает торговля США с союзниками России, такими как Китай.

А пострадать торговля может — на днях появилась информация, что американская администрация рассматривает возможность обложить стопроцентной пошлиной китайские электромобили.

Джефф Рубин также полагает, что России помогло защититься от санкций расширение блока стран БРИКС, а также рост экономики стран Глобального Юга.

Заметим, ранее предприниматель Илон Маск также высказался о будущем доллара. По его словам, доллар ничего не будет стоить, если не решить проблему с американским государственным долгом.

А ещё раньше Маск согласился с заявлением президента России Владимира Путина об использовании доллара Соединёнными Штатами.

"Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг", — написал Маск в соцсети Х, комментируя фрагмент интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент назвал одной из "грубейших стратегических ошибок" властей США "использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы".

"Доллар — это основа основ могущества США. Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются", — сказал Путин.

О том, что власти США совершили серьёзную ошибку в отношении валюты своей страны, говорят и многие экономисты. Хотя американская администрация, разумеется, этого признавать не желает. В Вашингтоне по-прежнему полагают, что доллар и далее будет сохранять свои позиции в системе международных экономических отношений.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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