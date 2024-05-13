Джефф Рубин: Запад просчитался с санкциями против России

Экономист Джефф Рубин объяснил, почему Запад просчитался с санкциями

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты просчитались, вводя жёсткие ограничительные меры, направленные на то, чтобы нанести серьёзный ущерб российской экономике, полагает экономист Джефф Рубин. По мнению которого, Запад столкнулся с негативными последствиями введённых им экономических ограничений.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

По словам Рубина, в результате санкционной политики позиции американской валюты могут ослабеть.

"Санкции в отношении рубля и конфискация трети валютных резервов российского Центрального банка должны были нанести ущерб российской экономике. Вместо этого они стоили доллару США его 50-летнего статуса мировой нефтевалюты и вскоре могут стоить ему ещё больше", — цитирует Рубина издание Business Insider.

По словам экономиста, наиболее очевидным последствием стала набирающая обороты инфляция, которой до этого в западных странах не было на протяжении долгого времени. Однако санкции способствовали тому, что она вновь стала актуальной проблемой для экономик государств Запада.

Дело в том, что Россия является одним из крупнейших в мире экспортёров нефти и зерна. По прогнозам экономиста, инфляция может усилиться, если пострадает торговля США с союзниками России, такими как Китай.

А пострадать торговля может — на днях появилась информация, что американская администрация рассматривает возможность обложить стопроцентной пошлиной китайские электромобили.

Джефф Рубин также полагает, что России помогло защититься от санкций расширение блока стран БРИКС, а также рост экономики стран Глобального Юга.

Заметим, ранее предприниматель Илон Маск также высказался о будущем доллара. По его словам, доллар ничего не будет стоить, если не решить проблему с американским государственным долгом.

А ещё раньше Маск согласился с заявлением президента России Владимира Путина об использовании доллара Соединёнными Штатами.

"Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг", — написал Маск в соцсети Х, комментируя фрагмент интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент назвал одной из "грубейших стратегических ошибок" властей США "использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы".

"Доллар — это основа основ могущества США. Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются", — сказал Путин.

О том, что власти США совершили серьёзную ошибку в отношении валюты своей страны, говорят и многие экономисты. Хотя американская администрация, разумеется, этого признавать не желает. В Вашингтоне по-прежнему полагают, что доллар и далее будет сохранять свои позиции в системе международных экономических отношений.