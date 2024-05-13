Воплощение слова спорт: названы самые спортивные породы собак

Многие считают, что не каждая собака способна адаптироваться к жизни в квартире. Ключевые факторы — образ жизни хозяина и темперамент животного.
В качестве примера можно привести три активные породы собак, которые не предназначены для жизни в уютных городских апартаментах.
Специалисты рекомендуют тщательно подумать перед тем, как завести собаку, чтобы избежать страданий как для животного, так и для окружающих.
Бордер-колли — красивая и умная собака, предназначенная для гонки за скотом на открытых пространствах, а не для того, чтобы сидеть в закрытой квартире с утра до вечера. Эти собаки были выведены для помощи фермерам.
Австралийская овчарка — еще одна порода, приспособленная к активному образу жизни. Ей нужно много движения даже в плохую погоду. Три длинные прогулки в день — это минимальный уровень активности для нее. В противном случае она найдет способ выплеснуть свою энергию в ограниченном пространстве.
Джек-рассел-терьер — дружелюбный и жизнерадостный пес, который может стать настоящим бедствием, если в квартире есть другие животные. Эта порода известна своей громкостью, особенно когда остается одна, что может стать проблемой для любителей тишины.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.