Воплощение слова спорт: названы самые спортивные породы собак

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Кинологи назвали спортивные породы собак

1:22
Зоосфера » Собаки

Многие считают, что не каждая собака способна адаптироваться к жизни в квартире. Ключевые факторы — образ жизни хозяина и темперамент животного.

Кинологи назвали спортивные породы собак
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В качестве примера можно привести три активные породы собак, которые не предназначены для жизни в уютных городских апартаментах.

Специалисты рекомендуют тщательно подумать перед тем, как завести собаку, чтобы избежать страданий как для животного, так и для окружающих.

Бордер-колли — красивая и умная собака, предназначенная для гонки за скотом на открытых пространствах, а не для того, чтобы сидеть в закрытой квартире с утра до вечера. Эти собаки были выведены для помощи фермерам.

Австралийская овчарка — еще одна порода, приспособленная к активному образу жизни. Ей нужно много движения даже в плохую погоду. Три длинные прогулки в день — это минимальный уровень активности для нее. В противном случае она найдет способ выплеснуть свою энергию в ограниченном пространстве.

Джек-рассел-терьер — дружелюбный и жизнерадостный пес, который может стать настоящим бедствием, если в квартире есть другие животные. Эта порода известна своей громкостью, особенно когда остается одна, что может стать проблемой для любителей тишины.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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