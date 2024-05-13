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Идеальный выбор: руководство по подбору тонального крема от Гринова

Пять советов по выбору тонального средства

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Выбор правильного тонального крема играет важную роль в создании безупречного макияжа. Захар Гринов, известный визажист, разработал подробное руководство по выбору тонального крема, чтобы помочь вам избежать путаницы в разнообразии оттенков и текстур. Ниже представлены основные шаги этого процесса, а также несколько рекомендаций.

Пять советов по выбору тонального средства
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Шаг 1: Определение типа кожи

Перед тем как выбирать тональный крем, необходимо определить ваш тип кожи. Если ваша кожа склонна к сухости, выбирайте увлажняющие формулы. Для жирной кожи подойдут матирующие тональные кремы, но не забывайте о легком увлажнении.

Шаг 2: Определение оттенка кожи

Определите оттенок вашей кожи, используя специальные тестеры или просто нанеся несколько оттенков на щеку или шею. Выберите тот, который лучше всего соответствует вашему цвету кожи. Помните, что тональный крем должен быть на тон или два светлее вашей кожи, учитывая, что вы будете добавлять другие продукты макияжа, которые делают кожу чуть темнее.

Шаг 3: Выбор текстуры

Выберите текстуру тонального крема в зависимости от вашего типа кожи и предпочтений. Для сухой кожи подойдут кремовые текстуры, а для жирной — жидкие и легкие.

Шаг 4: Проверка стойкости

Перед покупкой проверьте стойкость тонального крема. Нанесите небольшое количество на кожу и оцените, как долго он будет держаться. Это важно, чтобы избежать скатывания и обеспечить долговременное покрытие.

Шаг 5: Учитывание особенностей

Учитывайте особенности вашей кожи при выборе тонального крема. Если у вас проблемы с покраснениями или акне, выберите крем с высокой степенью покрытия и дышащей текстурой. Также обращайте внимание на состав, предпочитая продукты с ухаживающими компонентами для дополнительного ухода за кожей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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