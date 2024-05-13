Санкции бессильны: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Испанию

Россия продолжает укреплять позиции ключевого поставщика СПГ

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия укрепляет свою роль ведущего экспортера сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Испании, преодолевая санкционные барьеры Запада.

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Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные энергетической компании Enagás.

Согласно представленной информации, в апреле 2024 года Испания закупила у России 5342 ГВт*ч СПГ, что позволило России занять второе место по объемам поставок после Алжира, обеспечив около 20% всего импорта СПГ в страну.

За первый квартал текущего года общий объем закупленного Испанией российского СПГ достиг 26854 ГВт*ч, подтверждая статус России как одного из крупнейших поставщиков.

Посол РФ в Мадриде Юрий Клименко в прошлом году отметил, что Испания является одним из основных покупателей российского СПГ в Евросоюзе в 2022–2023 годах.