Санкции бессильны: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Испанию

Россия укрепляет свою роль ведущего экспортера сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Испании, преодолевая санкционные барьеры Запада.
Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные энергетической компании Enagás.
Согласно представленной информации, в апреле 2024 года Испания закупила у России 5342 ГВт*ч СПГ, что позволило России занять второе место по объемам поставок после Алжира, обеспечив около 20% всего импорта СПГ в страну.
За первый квартал текущего года общий объем закупленного Испанией российского СПГ достиг 26854 ГВт*ч, подтверждая статус России как одного из крупнейших поставщиков.
Посол РФ в Мадриде Юрий Клименко в прошлом году отметил, что Испания является одним из основных покупателей российского СПГ в Евросоюзе в 2022–2023 годах.
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